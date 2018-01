«Cara Napoli | sei bella ma sporca e inospitale» | la black list dei turisti

'Cara Napoli - sei bella ma sporca : Anche stamattina le camere degli alberghi di Napoli saranno tutte piene: la città è sold out. I visitatori che l'hanno presa d'assalto per Capodanno si tratterranno fino alla fine della settimana: il ...

Napoli - il vicino di casa gli rifiuta una birra : lui lo accoltella e poi va dai Carabinieri : Il vicino di casa gli nega una birra e lui lo accoltella. È successo a Quarto (Napoli). G. B., 58 anni, già noto alle forze dell'ordine, dopo aver già bevuto, si è presentato a casa di un vicino per ...

Napoli - Hamsik sfida la sCaramanzia : "Questo può essere l'anno buono" : Più napoletano che mai, Marek Hamsik ha trascorso le feste nella "sua" Castel Volturno, partecipando anche al consueto bagno del giorno 24 con l'associazione "I love Pineta Mare", molto attiva nel ...

Ragazzo accoltellato a Napoli - la visita in ospedale di De Magistris - questore e comandante dei Carabinieri : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha incontrato in mattinata il Ragazzo di 17 anni aggredito e accoltellato nella serata di lunedì in via Foria a Napoli. L'incontro è avvenuto all'ospedale San ...

Ghoulam : “Napoli mi ha fatto diventare sCaramantico - Sarri mi ha migliorato in difesa” : Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, attualmente ai box per il grave infortunio al ginocchio, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de “Il Mattino” in cui ha parlato del suo futuro e degli obiettivi della squadra azzurra: “Napoli mi ha dato tutto, mi ha trasformato, mi ha persino fatto diventare scaramantico. I tifosi non vogliono […] L'articolo Ghoulam: “Napoli mi ha fatto diventare scaramantico, Sarri mi ...

Ten Talking Points – L’Inter ha già vinto lo scudetto grazie a difesa - Carattere e culo. Roma e Napoli non hanno il fisico : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica che sabato ha cantato “Fusani te quiero” alla Chiesa di Santo Gozi Martire, accompagnato da Gilmour alla chitarra e Don Backy al bandoneon. E’ stato bello. Altre considerazioni. 1. C’è una legge ad personam che impedisce agli avversari di battere L’Inter. Chiunque, sabato sera, avrebbe perso contro quella Juve lì. Chiunque. Tranne L’Inter. La quale, dopo i trenta minuti iniziali in cui è parsa ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della 12^ giornata di Serie A : oriundi decisivi nel derby di PesCara - Patias fa volare ancora Napoli : Azzurri alla ribalta tra le fila delle due capoliste del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Gli oriundi continuano a prendere per mano l’Acqua&Sapone Unigross, che ha trionfato nel derby contro il Pescara, mentre Alessandro Patias è ormai il leader della Lollo Caffè Napoli, sempre più lanciata verso un grande risultato. Di seguito, i migliori italiani della 12^ giornata del campionato di Serie A: Alessandro Patias: ...

Carabinieri - inaugurata a Napoli nuova sezione giovanile Pugilato : Napoli , 4 dic. (askanews) E' stato il Comandante Generale dell'Arma Tullio Del Sette a inaugurare questa mattina a Napoli, la nuova sezione giovanile di Pugilato del Centro Sportivo Carabinieri ...

Calcio a 5 - 12^ giornata Serie A 2017-2018 : l’Acqua&Sapone vince il derby e inguaia il PesCara - ok Napoli e Came Dosson. Impresa Eboli - sconfitta la Luparense! : Si spezza in più tronconi la classifica del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Le prime tre vincono ancora e scavano il solco rispetto al resto della comitiva, in lotta per un piazzamento nella griglia playoff, mentre in fondo si riapre la contesa per evitare la retrocessione. A catalizzare l’attenzione nel 12° turno è la vittoria per 4-7 dell’Acqua&Sapone Unigross nel derby contro il Pescara, un successo fondamentale ...

Ascolti Tv - Venerdì 1 Dicembre 2017 : Tale e Quale Show chiude al 23% - Vacanze ai Caraibi 9.64% - Napoli-Juventus 13.1% : Sky Sport e Premium , La partita Napoli " Juventus ha registrato 3.431.000 telespettatori, share 13.1%. _______________________________________________________________________ ACCESS PRIME TIME ...

Ascolti TV | Venerdì 1 dicembre 2017. Tale e Quale chiude al 23% - Vacanze ai Caraibi 9.6%. Napoli-Juve 13.1% - Crozza non va oltre il 3.5% : Carlo Conti Su Rai1 – preceduta da una presentazione di 5 minuti (4.630.000 – 17.3%) – la finale di Tale e Quale Show – Il Torneo - in onda dalle 21.30 alle 0.19 – ha conquistato 4.858.000 spettatori pari al 23% di share (qui gli Ascolti di un anno fa). Su Canale 5 il film in prima visione Vacanze ai Caraibi ha raccolto davanti al video 2.204.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Premonitions ha interessato ...

Calcio a 5 - 12^ giornata Serie A 2017-2018 : PesCara-Acqua&Sapone - derby d’alta quota! Napoli - Came Dosson e Luparense in agguato : Il derby di Pescara catalizza l’attenzione in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. L’Acqua&Sapone Unigross sfida i cugini del Pescara in un match al cardiopalma, che potrebbe sancire la fuga al vertice dei ragazzi guidati da Ricci o rilanciare le ambizioni dei finalisti dei playoff 2017, finora piuttosto altalenanti in campionato. Ad approfittarne potrebbe essere la Lollo Caffè ...