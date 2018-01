Calciomercato Reggina | è rivoluzione | ecco i calciatori in uscita | ad un passo il secondo

Calciomercato Reggina - innesto per il centrocampo : ecco la prima mossa per gennaio : Calciomercato Reggina – Situazione delicatissima in casa Reggina, la squadra amaranto è la lavoro per preparare l’importante gara di campionato contro il Catanzaro, la squadra di Maurizi proverà a rialzare la testa dopo un periodo veramente nero. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato, si preannuncia una rivoluzione e la prima mossa è stata già effettuata. Rinforzo per il centrocampo, accordo raggiunto con lo ...

Calciomercato Reggina - nuovo ‘innesto’ per Maurizi : le ultime in casa amaranto : Calciomercato Reggina – La Reggina sta attraversando un momento difficilissimo in campionato, la squadra di Maurizi è reduce dal ko in trasferta contro la Juve Stabia e la zona rossa è vicinissima. Serve un cambio di passo immediato per non complicare la corsa salvezza, previste diverse novità dal mercato di gennaio soprattutto in uscita. Molti calciatori hanno chiesto alla società la cessione e verranno accontentati, l’intenzione è ...

Calciomercato Reggina - Bianchimano verso la Serie B : le ultime : Calciomercato Reggina – La Reggina sta attraversando un momento delicatissimo in campionato, la squadra di Maurizi è reduce dal pesantissimo ko casalingo contro la Sicula Leonzio, adesso gli amaranto sono al lavoro per preparare la difficile trasferta contro la Juve Stabia. Nel frattempo tiene banco il mercato, il mattinata CalcioWeb aveva parlato di diversi calciatori con la valigia in mano, adesso nuovi aggiornamenti. Un big che potrebbe ...

Calciomercato Reggina - rivoluzione a gennaio : in tanti hanno chiesto la cessione : Calciomercato Reggina – Momento veramente negativo in casa Reggina, la squadra di Maurizi è reduce dalla debacle clamorosa davanti al pubblico amico contro la Sicula Leonzio, gli amaranto sono stati risucchiati in zone rossa. Nonostante il periodo più che negativo la dirigenza amaranto ha deciso di rinnovare il contratto di Maurizi, scelta che lascia più che perplessi per modalità e tempi. Oltre alle scarse qualità dimostrate in panchina ...

Calciomercato Reggina - maxi operazione con la Salernitana? Le ultime : Calciomercato Reggina – La Reggina non sta attraversando un grande momento di forma, la squadra di Maurizi è reduce da due sconfitte consecutive in campionato e dal ko contro il Matera in Coppa Italia, adesso la squadra si prepara per affrontare il Bisceglie in una gara da non fallire. Nonostante un infortunio si è messo in mostra l’attaccante Bianchimano che sta trascinando la squadra con grandi prestazioni e goal. Il calciatore è ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Reggina - doppio giallo in casa amaranto : importanti decisioni in arrivo : Calciomercato Reggina – La Reggina è reduce dalla sconfitta contro il Siracusa, il percorso in questo inizio di stagione per la squadra amaranto può considerarsi comunque positivo, per gli amaranto adesso riposo ‘forzato’, la squadra di Maurizi tornerà in campo il 18 novembre nella difficile trasferta contro il Lecce. In casa Reggina tiene banco anche e soprattutto la questione mercato, la squadra potrebbe clamorosamente ...