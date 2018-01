Calciomercato Napoli News | Verde non vestirà l’azzurro | parola di Fusco Ultime notizie

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 3 gennaio in DIRETTA : Napoli su Luis Alberto - il Milan pensa a Izzo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, mercoledì 3 gennaio, si apre ufficialmente la finestra di mercato, ma le trattative sono in corso ormai da giorni per provare a riempire le caselle mancanti di tutte le squadre di Serie A. La Juventus resta sorniona per Emre Can, ma intanto lavora alla cessione in prestito di Marko Pjaca, molto vicino allo Schalke 04. Il Napoli, ...

Calciomercato Napoli/ News - salta Inglese : azzurro solo a giugno? (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo della squadra di Maurizio Sarri: la gara di Coppa Italia contro l'Atalanta di ieri lancia l'allarme sulle seconde linee non all'altezza.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:10:00 GMT)

Calciomercato Napoli/ News - la gara con l'Atalanta lancia l'allarme : ma le seconde linee? (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo della squadra di Maurizio Sarri: la gara di Coppa Italia contro l'Atalanta di ieri lancia l'allarme sulle seconde linee non all'altezza.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 03:38:00 GMT)

Calciomercato Napoli - sempre vivi i contatti per Grimaldo del Benfica : Primo posto in classifica al termine del girone d'andata, titolo di campione d'inverno e tanta voglia di continuare a sognare. Il Napoli, però, pensa anche al mercato. Tra le priorità della dirigenza ...

Calciomercato NAPOLI/ News - è fatta per Grimaldo del Benfica! (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'attaccante Roberto Inglese intervistato stamane, cerca di rimescolare le carte in gioco(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:25:00 GMT)

Calciomercato Napoli - bozza di accordo per il dopo Reina : tutti i dettagli : Calciomercato Napoli – Questa stagione sarà l’ultima per Pepe Reina con la maglia del Napoli. Il portiere spagnolo non rinnoverà il contratto e si svincolerà a fine stagione. Il club partenopeo, però, non vuole farsi cogliere impreparato e lavora già per il sostituto. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, De Laurentiis avrebbe già raggiunto una bozza di accordo intorno ai 10 milioni di euro con il Genoa per Mattia ...

Calciomercato Napoli - Verdi e Perin primi nomi sul taccuino di Giuntoli : Calciomercato Napoli, Verdi e Perin primi nomi sul taccuino di Giuntoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Napoli, Verdi E Perin primi nomi – Il Napoli ha appena chiuso il suo 2017 in maniera gloriosa, conquistando il titolo di Campione d’Inverno. L’obiettivo per quest’anno è di ripetere quanto di buono fatto finora e ...

Calciomercato - Buffon chiama Donnarumma alla Juve - Napoli su Verdi - bianconeri su Emre Can. Rassegna stampa : "Colpo su colpo", "Juve, yes you Can" E' il Calciomercato l'argomento in primo piano sul Corriere dello Sport, che titola "Colpo su colpo", con il duello Napoli-Juve per lo scudetto che si accende ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 2 gennaio in DIRETTA : la Juventus fa sul serio per Emre Can - Napoli su Verdi - Roma in pressing su Politano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di trattative del Calciomercato invernale. La finestra di mercato si aprirà ufficialmente domani, mercoledì 3 gennaio, ma intanto le squadre di Serie A sono pronte a piazzare i primi colpi per anticipare i tempi e arrivare al 31 gennaio senza l’affanno di dover porre rimedio ad eventuali incidenti di percorso. La Juventus continua a fare sul serio per Emre Can, centrocampista ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis pronto a scatenarsi : da Verdi a Grimaldo - il punto : Calciomercato Napoli – Il Napoli si è laureato campione d’inverno al termine del girone d’andata di Serie A. I partenopei hanno chiuso il 2017 con la sofferta vittoria di Crotone e questa sera si apprestano ad affrontare l’Atalanta al San Paolo nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Sul fronte mercato, invece, De Laurentiis è pronto a scendere in campo per giocare d’anticipo e chiudere già in ...

Calciomercato Napoli/ News - Inglese : io in azzurro? Prima o poi succederà (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: l'attaccante Roberto Inglese intervistato stamane, cerca di rimescolare le carte in gioco(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 09:02:00 GMT)