Calciomercato Milan News | Cutrone vale più di 30 milioni | pronto il rinnovo Ultime

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 3 gennaio in DIRETTA : Napoli su Luis Alberto - il Milan pensa a Izzo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, mercoledì 3 gennaio, si apre ufficialmente la finestra di mercato, ma le trattative sono in corso ormai da giorni per provare a riempire le caselle mancanti di tutte le squadre di Serie A. La Juventus resta sorniona per Emre Can, ma intanto lavora alla cessione in prestito di Marko Pjaca, molto vicino allo Schalke 04. Il Napoli, ...

Calciomercato Milan - pazza idea : si punta uno scambio con il Genoa : Calciomercato Milan – La stagione del Milan fino al momento è stata più che deludente, in particolar modo l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso non ha portato gli effetti sperati nonostante la qualificazione in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. La dirigenza nel frattempo pensa al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa per gennaio, nelle ultime ore interessante soluzione. Secondo quanto riporta il ...

Calciomercato Milan - la società annuncia il ‘colpo’ di gennaio : tutti i dettagli : Calciomercato Milan – Nella consueta rubrica ‘Edicola rossonera’ dedicata alla rassegna stampa dei giornali, il Milan ha commentato i rumors di mercato che circolano attorno alla squadra di Gattuso annunciando il ‘colpo’ di gennaio. Ecco quanto scritto sul sito ufficiale rossonero: “Non è iniziata la fiera dei sogni, ma una sessione di mercato di puro assestamento come correttamente scrivono i giornali. In ...

Calciomercato Milan - nuove offerte dalla Cina per Kalinic : le intenzioni del croato : Calciomercato Milan – Arrivato in estate dalla Fiorentina per circa 25 milioni di euro dopo una trattativa diventata una telenovela, Nikola Kalinic non è ancora riuscito a lasciare il segno nel Milan. 4 goal e 3 assist in 20 partire per l’attaccante croato, un bottino davvero misero. Nonostante questo l’ex Dnipro continua ad avere molte pretendenti in Cina. Diversi club cinesi infatti si stanno facendo avanti con offerte ...

Calciomercato : Suning blocca l'Inter - il Milan vende - la Juve presta Pjaca : Sul fronte rossonero, inoltre, le notizie arrivano dal mondo finanziario: il Milan difficilmente rifinanzierà con il fondo Highbridge il debito da 303 milioni di euro contratto con un altro fondo d'...

Calciomercato Milan - un rossonero vicino alla Fiorentina Video : La sessione di Calciomercato invernale è alle porte, per cui tutte le societa' del massimo campionato cominciano a prepararsi per rinforzare al meglio le proprie rose, cercando di completare qualche reparto che nei mesi precedenti ha dimostrato di avere qualche lacuna. Negli ultimi giorni sono emerse tante voci di mercato che hanno visto coinvolte diverse squadre, come ad esempio #Milan, #Fiorentina, Napoli e Juventus. I partenopei sono ...

Calciomercato Milan - un rossonero vicino alla Fiorentina : La sessione di Calciomercato invernale è alle porte, per cui tutte le società del massimo campionato cominciano a prepararsi per rinforzare al meglio le proprie rose, cercando di completare qualche reparto che nei mesi precedenti ha dimostrato di avere qualche lacuna. Negli ultimi giorni sono emerse tante voci di mercato che hanno visto coinvolte diverse squadre, come ad esempio Milan, Fiorentina, Napoli e Juventus. I partenopei sono interessati ...

Calciomercato : Inter idea Mkhitaryan - il Milan punta Dembelé : ROMA Calciomercato 2018: un centrocampista per il Milan, un n. 10 per l'Inter, un difensore per Juve e Lazio, un esterno d'attacco per la Roma. A poche ore dal via ufficiale del mercato invernale (...