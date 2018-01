Calciomercato Juventus | è fatta | Pjaca ha accettato il prestito allo Schalke

Calciomercato Juventus : tra Pjaca e lo Schalke si inserisce il Wolfsburg : Calciomercato Juventus: tra Pjaca e lo Schalke si inserisce il Wolfsburg Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Juventus, Pjaca- Nella prima fase della stagione, Massimiliano Allegri non ha avuto a disposizione Marko Pjaca. Il croato, infatti, è reduce da un grave infortunio al crociato. Dopo aver recuperato, l’esterno non ha avuto spazio a ...

Calciomercato Juventus - Pjaca ad un passo dallo Schalke : formula e dettagli : Calciomercato Juventus – Prima della sfida di campionato con il Verona, Marotta ha confermato la possibilità di una cessione di Marko Pjaca nel mercato di gennaio. In questi giorni si sono intensificati i contatti con lo Schake 04 e la trattativa è arrivata ormai alla fumata bianca. Per il passaggio dell’attaccante croato nel club tedesco, infatto, è praticamente tutto fatto. Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Pjaca ...

Calciomercato Juventus - Conte allo scoperto : “Chiellini al Chelsea? Ecco la verità” : Da ieri Giorgio Chiellini è entrato negli ultimi sei mesi di contratto e sarebbe quindi di accordarsi con qualche altro club per un trasferimento a giugno a parametro zero. In Inghilterra sono ribalzate alcune voci in merito ad un possibile approdo del difensore bianconero al Chelsea a fine stagione. Il tecnico dei ‘Blues’, Antonio Conte, ha però smentito questa ipotesi: “Chiellini obiettivo del Chelsea? No, devo essere onesto. ...

Calciomercato Juventus - Pjaca verso lo Schalke : prestito fino a giugno : BERLINO - 'Il direttore Marotta è stato chiaro. Marko ha bisogno di giocare per riaverlo l'anno prossimo nelle migliori condizioni, poi la squadra va bene così' . Massimiliano Allegri ha commentato ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 2 gennaio in DIRETTA : la Juventus fa sul serio per Emre Can - Napoli su Verdi - Roma in pressing su Politano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di trattative del Calciomercato invernale. La finestra di mercato si aprirà ufficialmente domani, mercoledì 3 gennaio, ma intanto le squadre di Serie A sono pronte a piazzare i primi colpi per anticipare i tempi e arrivare al 31 gennaio senza l’affanno di dover porre rimedio ad eventuali incidenti di percorso. La Juventus continua a fare sul serio per Emre Can, centrocampista ...

Calciomercato Juventus - con lo Schalke si tratta per Pjaca e… Howedes : L'acquisto di Höwedes diventa automatico al raggiungimento delle 25 presenze, una quota difficile da raggiungere vista la prima parte d'annata del campione del mondo, causa infortuni fermo all'...

Calciomercato Juventus - Buffon tra futuro e arrivo Donnarumma : ... e non solo, nel corso di un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport': futuro - 'Se ho ancora voglia di giocare? Nessun calciatore vorrebbe smettere, ma no... Sono felicissimo perché sono ...

Calciomercato Juventus/ News : David Luiz nel mirino - ma... (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: David Luiz rimane nel mirino dei bianconeri, ma bisogna stare attenti ai tanti club interessati.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 03:19:00 GMT)

