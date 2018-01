Calciomercato Inter | i nerazzurri vogliono Torreira

Calciomercato INTER/ News - spunta Vestergaard per la difesa (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo del club meneghino: Luciano Spalletti vorrebbe il centrocampista offensivo del Manchester United, Mkhitaryan(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 17:29:00 GMT)

Calciomercato - il Bayern Monaco conferma : 'Goretzka ci interessa' : TORINO - Il Bayern Monaco esce allo scoperto su Leon Goretzka . Hasan Salihamidzic , ex calciatore della Juventus e oggi direttore sportivo del club campione di Germania, conferma l'interesse per il ...

Calciomercato Inter/ News - sarà Bastoni il rinforzo per la difesa (Ultime notizie) : Luciano Spalletti vorrebbe il centrocampista offensivo del Manchester United, Mkhitaryan

Calciomercato Atalanta - Bastoni in anticipo all'Inter : BERGAMO - Il fatto che il baby- Bastoni non sia stato nemmeno convocato per la sfida di ieri di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli vale come un indizio in più per il suo trasferimento anticipato all' ...

Calciomercato Inter/ News - Spalletti vuole Mkhitaryan : possibile scambio con Joao Mario (Ultime notizie) : Luciano Spalletti vorrebbe il centrocampista offensivo del Manchester United, Mkhitaryan

Calciomercato Inter - Mkhitaryan o Pastore : Spalletti ha deciso : Calciomercato Inter – Nella giornata di ieri è andato in scena un vertice in casa nerazzurra nel quale si è parlato tanto di Calciomercato. Ebbene, Spalletti si è detto impotente in merito alle decisioni del club, dato che ovviamente non può entrare in questioni economiche che non gli competono. Ma al tecnico dell’Inter è stato chiesto qualche “consiglio” in merito a calciatori seguiti con attenzione da Sabatini ed ...

Calciomercato Inter - Spalletti vuole Mkhitaryan : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Ecco gli altri giocatori nel mirino dell'Inter

Calciomercato Inter - vertice in sede : Ramires è più vicino : MILANO - Il vertice è andato in scena nel tardo pomeriggio a Palazzo Saras. Da una parte Piero Ausilio e Giovanni Gardini, dall'altra Luciano Spalletti. La presenza di Walter Sabatini al tavolo è ...

Calciomercato Inter/ News - Spalletti : la battuta sui calciatori vale anche per Joao Mario? (Ultime notizie) : Luciano Spalletti colto fuori dalla sede della squadra nerazzurra svia con una simpatica battuta.

Calciomercato : Suning blocca l'Inter - il Milan vende - la Juve presta Pjaca : Sul fronte rossonero, inoltre, le notizie arrivano dal mondo finanziario: il Milan difficilmente rifinanzierà con il fondo Highbridge il debito da 303 milioni di euro contratto con un altro fondo d'...

Calciomercato Inter/ News - Spalletti : in sede per nascondere i cartellini dei calciatori (Ultime notizie) : Luciano Spalletti colto fuori dalla sede della squadra nerazzurra svia con una simpatica battuta.

Calciomercato Inter - Spalletti dopo il vertice in sede : “non conto niente - ecco di cosa ho paura” : Calciomercato Inter – Importante vertice in sede tra Spalletti e la dirigenza dell’Inter. Inevitabilmente si sarà parlato di mercato con un punto sulle strategie da adottare per questa sessione invernale. Intercettato dai microfoni di ‘Sportitalia’ al termine del summit, Spalletti non si è voluto sbilanciare svelando però un suo timore: “Io sono venuto a nascondere i cartellini dei miei giocatori, ora me li porto a ...

Calciomercato INTER/ News - ora Spalletti blinda Cancelo (Ultime notizie) : Bryan Cristante potrebbe arrivare in nerazzurro con la stessa formula applicata un anno fa per Gagliardini.

Calciomercato - dalla Spagna : 'Inter in stallo - De Vrij aspetta il Barcellona' : ROMA - Stefan De Vrij ha chiesto tempo all'Inter. Secondo il Mundo Deportivo c'è il sogno Barcellona dietro l'indecisione del difensore della Lazio che è stato più volte seguito dai dirigenti ...