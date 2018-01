Calciomercato Carpi | l’innesto arriva dal Cagliari | tutti i dettagli

Calciomercato Carpi - cercasi attaccante : si guarda in casa Lazio - ecco l’obiettivo : Calciomercato Carpi – L’obiettivo minimo del Carpi è chiudere a maggio il campionato di Serie B in zona playoff per giocarsi la possibilità di essere promosso in Serie A. Il club emiliano si appresta quindi a rafforzare la rosa nel mercato di gennaio. Uno dei nomi che piacciono molto alla società è quello di Simone Palombi della Lazio , che nella passata stagione ha giocato in prestito alla Ternana. Il club biancoceleste è pronto a ...

Calciomercato - alla ricerca dell’attaccante : obiettivo in comune per Ascoli e Carpi : Il campionato di Serie B sta regalando grosse emozioni, il torneo cadetto è nella fase importante e già si pensa alle strategie di mercato per gennaio, due club che hanno intenzione di rinforzarsi sono Ascoli e Carpi, alla ricerca di un attaccante. Si guarda con attenzione in casa Pescara, in particolar modo sembra con la valigia in mano Simone Andrea Ganz che dovrebbe essere ceduto in prestito per giocare con continuità. Il Pescara per il ...