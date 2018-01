Calciomercato Bari | ecco chi è Jure Balkovec | nuovo acquisto per Grosso VIDEO

Calciomercato Bari - due colpi per Grosso direttamente dalla Serie A : Calciomercato Bari, la società è al lavoro per rafforzare la rosa a disposizione di mister Grosso. La finestra invernale di mercato si è aperta solo oggi, ma già alcune trattative in casa barese sono state improntate. La Gazzetta dello sport parla oggi di due possibili innesti per Grosso. In primis arriverà un difensore. Nel ruolo è corsa a due tra Vergara e Capuano, provenienti rispettivamente da Milan e Cagliari. Per quanto concerne la mediana ...

Calciomercato Benevento - rinforzi in arrivo da Bari e Foggia : innesto anche per Grosso : Calciomercato Benevento – Primo successo per il Benevento nel campionato di Serie A, vittoria nella gara contro il Chievo, il club adesso crede alla salvezza e si prepara per la gara contro la Sampdoria con l’obiettivo di conquistare un altro risultato positivo. La dirigenza nel frattempo continua a muoversi sul mercato, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i sanniti pensano a Djavan Anderson del Bari, ...

Calciomercato Bari - tentativo per Josè Mauri : le intenzioni del calciatore : Calciomercato Bari – Il Bari sta disputando una buona stagione, la squadra di Grosso è in lotta per la promozione in Serie A. La pausa sarà utile per studiare le strategie di mercato, in particolar modo si cerca un calciatore di qualità per aumentare il livello della squadra, l’identikit sembrava portare a Josè Mauri del Milan. Il calciatore però ha preso una decisione a sorpresa, non solo non intende scendere in Serie B ma non vuole ...

Calciomercato Foggia - Vacca in uscita : Parma o Bari? Ecco la destinazione : Calciomercato Foggia – Il Foggia è reduce dall’entusiasmante successo sul campo della Salernitana, adesso si guarda con fiducia al proseguo del campionato. Nel frattempo la dirigenza opera sul mercato, si sta per definire un’operazione in uscita. Il centrocampista Antonio Vacca si avvicina a grandi passi al Bari, accordo di massima trovato nelle ultime ore e quindi concorrenza del Parma superata. Il club di D’Aversa ...

Calciomercato Spal - Colombarini : "Budget alzato : arrivano i rinforzi" : FERRARA - Rinforzi in arrivo in casa Spal . A gennaio la rosa di Semplici sarà ampliata con forze fresche. L'ha confermato il patron Simone Colombarini : 'Dopo aver analizzato il bilancio, abbiamo ...

Calciomercato Bari - in arrivo rinforzi per Grosso : tris di obiettivi dalla Serie A : Calciomercato Bari – Il Bari sta disputando un ottimo campionato di Serie B. L’obiettivo dei pugliesi è quello di centrare la promozione diretta in Serie A, per tornare nel giusto palcoscenico che compete ad una piazza come quella biancorossa. Attualmente la squadra di Grosso è seconda in classifica, intanto dal mercato di gennaio potrebbero arrivare importanti rinforzi. In particolare il Bari avrebbe messo nel mirino tre giocatori ...

Calciomercato JUVENTUS/ News - Orsolini raggiunge Grosso a Bari? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: si complica sempre più la vicenda legata al terzino brasiliano Alex Sandro che era stato nel mirino del Chelsea di Conte.(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 18:23:00 GMT)

Calciomercato - via vai sull’asse Bari-Genoa : si prova a chiudere un doppio affare : Il Calciomercato sta per entrare nel vivo, asse calda quella che riguarda Genoa e Bari. Le due squadre sono in lotta per raggiungere i rispettivi obiettivi, la salvezza e la promozione nel campionato di Serie A ma nel frattempo iniziano a parlare di mercato. Asse caldo, in due potrebbero cambiare maglia, uno a gennaio ed uno dalla prossima stagione. Il Bari è alla ricerca di un attaccante e ha messo nel mirino Raffaele Palladino, calciatore che ...

Calciomercato Bari - si tenta il colpaccio in attacco : la mossa per la Serie A : Calciomercato Bari – Il Bari sta disputando una stagione veramente importante, può essere l’anno buono per conquistare la promozione nel campionato di Serie A. La squadra di Grosso si prepara per il big match contro il Palermo, chi vince può volare in testa alla classifica. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato per gennaio con l’intenzione di rinforzare la rosa, l’obiettivo è piazzare un colpo in attacco. Il ...

Calciomercato - super duello di mercato tra Bari e Ternana : si tenta il colpo in attacco : Il campionato di Serie B sta entrando nella fase importante, in particolar modo si avvicina il mercato di gennaio con alcune squadre alla ricerca di rinforzi. Due squadre pronte ad intervenire durante la prossima finestra sono Bari e Ternana, l’intenzione è quella muoversi per l’attacco. Importante opzione per il reparto avanzato, l’obiettivo in comune porta a Raffaele Palladino, calciatore del Genoa che non sta trovando spazio ...

Calciomercato Bari - club di Serie A bussano alla porta : la situazione : Calciomercato Bari – Il Bari sta disputando un campionato veramente importante, la squadra di Grosso guida la classifica del campionato di Serie B insieme al Parma e l’intenzione è quella di lottare per la promozione diretta fino alla fine, la squadra è al lavoro per preparare la gara contro il Foggia. Un calciatore che si è messo in grande mostra è il portiere Micai, finito nel mirino di alcuni club di Serie A. Il Bari ha però già ...