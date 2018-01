Calciomercato Atalanta | Bastoni in anticipo all' Inter

Calciomercato Napoli/ News - la gara con l'Atalanta lancia l'allarme : ma le seconde linee? (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al mondo della squadra di Maurizio Sarri: la gara di Coppa Italia contro l'Atalanta di ieri lancia l'allarme sulle seconde linee non all'altezza.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 03:38:00 GMT)

Calciomercato Atalanta - c’è l’accordo con Cristante : i dettagli : Calciomercato Atalanta, novità dal fronte Cristante. Il centrocampista è stato rivitalizzato da mister Gasperini ed ora vale una fortuna dopo essere stato scaricato prima dal Milan e poi dal Benfica. Il calciatore verrà innanzi tutto riscattato dall’Atalanta per 4 milioni di euro, ma nelle ultime ore club e calciatore sono giunti ad un accordo per quanto concerne il futuro. Ebbene, Cristante non lascerà l’Atalanta a gennaio, così è ...

Calciomercato Atalanta - si avvicina il ritorno di un giocatore in prestito : i dettagli : Calciomercato Atalanta – Dopo l’inaspettato ko rimediato nella sfida di campionato con il Cagliari, l’Atalanta proverà a a riscattarsi nel quarto di Coppa Italia con il Napoli. Gasperini alla vigilia della gara ha suonato la carica con parole importanti. Nel frattempo la dirigenza del club orobico è al lavoro sul mercato che comincierà ufficialmente il 3 gennaio. In particolare i nerazzurri potrebbero riabbracciare ...

Calciomercato Juventus - altro tentativo per Emre Can a gennaio : trattative anche con Atalanta e Leverkusen : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per la giornata del campionato di Serie A, i bianconeri in campo contro il Verona con l’obiettivo di tentare il sorpasso al Napoli o almeno mantenere il passo della squadra azzurra. La dirigenza lavora attentamente sul mercato, Marotta è concentrato sul centrocampo, il sogno è avere Emre Can già per gennaio, pronto un altro tentativo ma difficilmente arriverà l’ok da parte del ...

Calciomercato Juventus - Spinazzola resta all’Atalanta fino a giugno : Calciomercato Juventus, Spinazzola resta all’Atalanta fino a giugno Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Juventus, Spinazzola – La Juventus continua la sua marcia in campionato, a caccia del Napoli capolista. Il prossimo impegno dei bianconeri sarà a Verona contro i gialloblu di Fabio Pecchia. Ma allo scoccare del nuovo anno, si ...

Calciomercato Atalanta - Vido può partire : il Cittadella mette sul piatto due contropartite : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta sta diputando una stagione ottima. In Europa League ha raggiunto i sedicesimi dove affronterà il Borussia Dortmund, mentre in campionato sta recuperando terreno portandosi al ridosso del sesto posto. Chi non riesce a ritagliarsi dello spazio è Luca Vido, arrivato in estate dal Milan. L’attaccante classe 1997 potrebbe essere ceduto a gennaio. Continuano i contatti tra il club orobico e il ...

Calciomercato Atalanta - Gasperini show : la proposta che ha scatenato i tifosi : Calciomercato Atalanta – Momento fantastico per l’Atalanta, la squadra di Gasperini è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Milan, percorso fantastico in Serie A ed Europa League. Prova di forza dei nerazzurri, l’Atalanta ha fatto la voce grossa contro una squadra che è sì in grossa difficoltà ma che può contare su importanti valori tecnici. Un calciatore del Milan che non ha convinto fino al momento è Kessie, ...

Calciomercato Atalanta - Cristante fa scatenare l’asta : Percassi chiede 30 milioni : Calciomercato Atalanta, Cristante fa scatenare l’asta: Percassi chiede 30 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Atalanta, Cristante FA scatenare L’ASTA – L’Atalanta puo’ gongolare per le grandi prestazioni sin qui offerte da Bryan Cristante. Non c’è comunque solo il campo. Anche in ottica mercato i ...

Calciomercato Atalanta : svolta in mezzo al campo - Gasperini pronto a scatenarsi : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta vuole continuare a lottare su tre fronti e per farlo si affiderà anche a qualche innesto dal mercato. Con De Roon che si avvicina a grandi passi alla Lazio infatti, servirà un centrocampista di qualità da aggiungere alla rosa di mister Gasperini. Il tecnico si sa, ama dinamismo e tecnica in mediana e trovare un calciatore con queste caratteristiche non sarà certo semplice. I bergamaschi stanno ...

Calciomercato Lazio - attenta Atalanta : biancocelesti pronti a tentare l’assalto per un tuo giocatore! : Calciomercato Lazio – La Lazio dopo il pareggio con l’Atalanta si appresta ad affrontare il Crotone nel lunch match della 18^ giornata di Serie A. I biancocelsti contano di tornare a conquistare i tre punti per non perdere ulteriore terreno dalle prime. In casa Lazio intanto si comincia a pensare all’imminente mercato di gennaio. Il ds dei capitolini, Igli Tare, potrebbe regalare a Inzaghi un nuovo centrocampista che possa far ...

Calciomercato Juventus - Paratici scatenato : allo stadio per Atalanta-Lazio - ecco tutti gli “osservati speciali” : Calciomercato Juventus – Il ds della Juventus Fabio Paratici, ieri sera è stato pizzicato dalle telecamere sugli spalti per seguire la gara tra Atalanta e Lazio. Erano davvero tanti i calciatori nel mirino dei bianconeri che sono scesi in campo ieri, alcuni hanno giocato gare degne di nota. In primis, tra i calciatori seguiti dalla Juventus, ci sono ovviamente i due già bianconeri Caldara e Spinazzola, che dalla prossima annata si uniranno ...

Calciomercato Juventus - Paratici in tribuna per Atalanta-Lazio : l’osservato speciale risponde in modo clamoroso : Calciomercato Juventus – Si sta giocando una gara interessante valida per la 17^ giornata del campionato di Serie A, in campo Atalanta e Lazio che si stanno affrontando in modo fantastico con tanti gol ed emozioni. In tribuna presente Fabio Paratici, l’osservato speciale è Milinkovic-Savic che ha già risposto in modo clamoroso con una doppietta. Il serbo rappresenta sicuramente il pezzo pregiato della squadra biancoceleste e ha già ...

Calciomercato Juventus - Orsolini via dall'Atalanta a gennaio? Verona in pole : TORINO - Tra la via Emilia e l'Est, Riccardo Orsolini potrebbe trovare una nuova casa a gennaio. Almeno per qualche mese. E' una soluzione, anche se ancora non v'è certezza in quanto la Juventus deve ...