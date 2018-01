Calcio : Spalletti - Icardi psicologo gol : Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti commenta con un sorriso il rendimento non entusiasmante della squadra nerazzurra reduce da tre sconfitte e un pareggio e, a Premium Sport, usa l'ironia: "Ora ...

Calciomercato Inter/ News - Spalletti vuole Mkhitaryan : possibile scambio con Joao Mario (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo del club meneghino: Luciano Spalletti vorrebbe il centrocampista offensivo del Manchester United, Mkhitaryan(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 11:14:00 GMT)

Calciomercato Inter - Mkhitaryan o Pastore : Spalletti ha deciso : Calciomercato Inter – Nella giornata di ieri è andato in scena un vertice in casa nerazzurra nel quale si è parlato tanto di Calciomercato. Ebbene, Spalletti si è detto impotente in merito alle decisioni del club, dato che ovviamente non può entrare in questioni economiche che non gli competono. Ma al tecnico dell’Inter è stato chiesto qualche “consiglio” in merito a calciatori seguiti con attenzione da Sabatini ed ...

Calciomercato Inter - Spalletti vuole Mkhitaryan : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Ecco gli altri giocatori nel mirino dell'Inter

Calciomercato Inter/ News - Spalletti : la battuta sui calciatori vale anche per Joao Mario? (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo del club meneghino: Luciano Spalletti colto fuori dalla sede della squadra nerazzurra svia con una simpatica battuta.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 09:37:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Spalletti : in sede per nascondere i cartellini dei calciatori (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate al mondo del club meneghino: Luciano Spalletti colto fuori dalla sede della squadra nerazzurra svia con una simpatica battuta.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 03:46:00 GMT)

Calciomercato Inter - Spalletti dopo il vertice in sede : “non conto niente - ecco di cosa ho paura” : Calciomercato Inter – Importante vertice in sede tra Spalletti e la dirigenza dell’Inter. Inevitabilmente si sarà parlato di mercato con un punto sulle strategie da adottare per questa sessione invernale. Intercettato dai microfoni di ‘Sportitalia’ al termine del summit, Spalletti non si è voluto sbilanciare svelando però un suo timore: “Io sono venuto a nascondere i cartellini dei miei giocatori, ora me li porto a ...

CalcioMERCATO INTER/ News - ora Spalletti blinda Cancelo (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: Bryan Cristante potrebbe arrivare in nerazzurro con la stessa formula applicata un anno fa per Gagliardini.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:53:00 GMT)

Calciomercato Inter : le richieste di Spalletti ed i rischi del “non mercato” : Calciomercato Inter, i nerazzurri non possono permettersi passi falsi sul mercato se vogliono conquistare la Champions League Calciomercato Inter – L’Inter di Luciano Spalletti è in frenata. Dopo l’inizio sprint infatti, la squadra nerazzurra non riesce più a trovare il bandolo della matassa e di conseguenza neanche le vittorie che avevano contraddistinto la prima parte del girone d’andata. La classifica ancora sorride ai ...

Calciomercato Inter - Spalletti spaventa : “se siamo la squadra delle ultime partite…” : Calciomercato Inter – L’Inter non sta attraversando un momento entusiasmante, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Milan ed adesso si prepara per l’importante match contro la Lazio. Tiene banco anche il mercato, ecco le indicazioni di Luciano Spalletti ai microfoni di Premium Sport: “Non sono assolutamente preoccupato, perché i miei calciatori hanno creato questa ...

Calciomercato Inter - ecco i rinforzi per Spalletti : tre colpi da novanta - così l’11 [FOTO] : 1/14 Handanovic (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...

Calciomercato Inter - ecco i rinforzi per Spalletti : tre colpi da novanta - così l’11 [FOTO] : 1/14 Handanovic (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...

CalcioMERCATO INTER/ News - Spalletti : a gennaio cessioni solo se lo vorremmo noi (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al mondo del club nerazzurro: Patrick Cutrone fu davvero molto vicino dal vestire la maglia della squadra che mercoledì scorso ha punito.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 16:45:00 GMT)

Calciomercato Inter - Spalletti ne boccia due : importanti cessioni a gennaio : Calciomercato Inter – Momento veramente negativo in casa Inter, la squadra nerazzurra è reduce dal clamoroso ko in Coppa Italia contro il Milan che ha portato all’eliminazione ma anche in campionato la squadra di Luciano Spalletti sta deludendo nelle ultime giornate, il primo posto è ormai un lontano ricordo. Nel frattempo si pensa al mercato, importanti novità nelle ultime ore, doppia bocciatura da parte del tecnico nerazzurro, si ...