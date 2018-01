Calcio | ecco come acquistare i biglietti della Viareggio-Unione Sanremo

CalcioMERCATO Frosinone - inizia la sessione. Ecco tutti i nomi accostati ai giallazzurri : Una sessione di CALCIOMERCATO iniziata con un passo deciso e spedito in casa Frosinone . Ma andiamo a fare il punto reparto per reparto. PORTIERI " Ad ora rimane tutto immutato. Vigorito , però, ...

Calciomercato Bari - ecco chi è Jure Balkovec : nuovo acquisto per Grosso [VIDEO] : Calciomercato Bari – Il Bari è in piena lotta per la promozione diretta nel campionato di Serie A, la squadra di Grosso protagonista nel torneo cadetto nonostante gli ultimi passi falsi. La dirigenza nel frattempo si muove sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, importante mossa nelle ultime ore. E’ fatta infatti per Jure Balkovec dell’NK Domzale, terzino sloveno che può rappresentare una sicurezza per Grosso. ...

Calciomercato Genoa - Perinetti a CalcioWeb : “Palermo - Parma e Venezia su Galabinov? Ecco la verità” : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce dall’ottimo pareggio sul campo del Torino, la squadra di Ballardini è in netta ripresa dopo il ribaltone in panchina ed adesso si prepara per un altro importante match, quello contro il Sassuolo. A tenere banco in casa rossoblu è anche il mercato, previsti movimenti in entrata ma anche in uscita, un calciatore che potrebbe salutare è Galabinov. La situazione dell’attaccante viene spiegata ...

Calciomercato Reggina - è rivoluzione : ecco i calciatori in uscita - ad un passo il secondo innesto : Calciomercato Reggina – La Reggina prova ad uscire dalla crisi, importante successo in campionato nel derby contro il Catanzaro, sempre più decisivo Bianchimano, autore della rete del successo. Nel frattempo si pensa al mercato di gennaio, prevista una mezza rivoluzione. Previste due cessioni eccellenti, come anticipato da CalcioWeb qualche giorno fa, con la valigia in mano De Francesco e Porcino, soprattutto il primo vicinissimo ...

Calciomercato Inter - Spalletti dopo il vertice in sede : “non conto niente - ecco di cosa ho paura” : Calciomercato Inter – Importante vertice in sede tra Spalletti e la dirigenza dell’Inter. Inevitabilmente si sarà parlato di mercato con un punto sulle strategie da adottare per questa sessione invernale. Intercettato dai microfoni di ‘Sportitalia’ al termine del summit, Spalletti non si è voluto sbilanciare svelando però un suo timore: “Io sono venuto a nascondere i cartellini dei miei giocatori, ora me li porto a ...

Calcio Foggia vs Frosinone - due tifosi arrestati e tre Daspo. Ecco cosa è successo (foto) : (di Alessandro Andrelli) La versione della Questura di Foggia, conferma ampiamente quanto sostenuto e scritto da Tg24, in tempo reale, durante la gara Foggia-Frosinone dello scorso 29 dicembre 2017 ...

Calciomercato Juventus - Conte allo scoperto : “Chiellini al Chelsea? Ecco la verità” : Da ieri Giorgio Chiellini è entrato negli ultimi sei mesi di contratto e sarebbe quindi di accordarsi con qualche altro club per un trasferimento a giugno a parametro zero. In Inghilterra sono ribalzate alcune voci in merito ad un possibile approdo del difensore bianconero al Chelsea a fine stagione. Il tecnico dei ‘Blues’, Antonio Conte, ha però smentito questa ipotesi: “Chiellini obiettivo del Chelsea? No, devo essere onesto. ...

Calciomercato Salernitana - Lotito pesca dalla ‘sua’ Lazio : ecco il colpo in canna : Calciomercato Salernitana – La Salernitana ha chiuso il 2017 nel peggiore dei modi con una pesante sconfitta in casa del Palermo. Nonostante un rendimento altelante e un cambio in panchina con l’arrivo di Colantuono al posto di Bollini, i granata hanno solo 4 punti di ritardo sulla zona playoff. Il mercato potrebbe essere determinante per disputare un ottimo girone di ritorno. Lotito è pronto a pescare dalla ‘sua’ Lazio ...

Calciomercato invernale 2018 al via : ecco quando inizia e quando finisce : Archiviato il girone d'andata di Serie A, si avvicina il momento per le squadre di cercare rinforzi sul mercato L'articolo Calciomercato invernale 2018 al via: ecco quando inizia e quando finisce è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Roma - via vai sulle fasce : Bruno Peres in uscita - ecco il nome in pole per sostituirlo : Calciomercato Roma – Il 2017 della Roma si è chiuso in maniera non certo positiva. Il deludente pareggio interno con il Sassuolo ha chiuso un mese di dicembre caratterizzato dalla sconfitta con la Juventus all’Allianz Stadium, dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Torino e da una serie di prestazioni non all’altezza che hanno portato la squadra di Di Francesco a perdere terreno da Juventus e Napoli. Nelle ultime ...

Calciomercato Genoa : le voci su Pjaca - ecco la verità Video : Un'ipotesi che molto difficilmente si concretizzera'. E' quella di vedere Pjaca con la maglia del Genoa [Video]: il giocatore della #Juventus è stato accostato al Grifone dal quotidiano Tuttosport, in vista del prossimo Calciomercato invernale. La societa' genovese, però, ha altre priorita' e resta in coda per il trequartista bianconero che piace molto a Davide Ballardini. Pjaca verso lo Schalke Il #Genoa non ha presentato alcuna offerta ...

Calciomercato : il giocatore vuole solo l'Inter - ecco i dettagli Video : Tornato dall'Argentina, dopo la pausa del campionato francese, Javier #pastore vuole cambiare aria: non vuole perdere la possibilita' di giocarsi il Mondiale di Russia 2018 con la sua Nazionale; con Emery trova poco spazio e rischia di perdere il posto tra la lista dei convocati della squadra allenata da Sampaoli. Secondo quanto riportato dell'Equipe, il giocatore avrebbe chiesto alla societa' di essere ceduto ma il club non vuole darlo via in ...

Femminile Latina Calcio ecco Sophie Williams E Dunja Stokan : ... classe1993, centrocampista croata proveniente da Rijeka, vincitrice del campionato universitario 2016 con UNOH (University of Northwestern Ohio) presso la quale si è laureata in Sport of marketing ...

Calciomercato Torino - Cairo fa il punto : “Pazzini? Ecco la verità - voglio un giocatore della Spal” : Calciomercato Torino – Il Torino contro il Genoa ha collezionato l’ennesimo pareggio del girone d’andata. Urbano Cairo si è detto tranquillo considerando l’obiettivo qualificazione alla prossima Europa League ancora ampiamente alla portata. Intanto il numero uno granata ha fatto un punto della situazione in vista dell’imminente mercato di gennaio: “Cerchiamo un attaccante utile per noi anche in futuro, non ...