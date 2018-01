Calcio | Coppa Italia 2018 | Napoli-Atalanta 1-2 | orobici in semifinale Castagne e Gomez

Calcio - Finale Coppa Italia 2018 : quando si gioca? La data ed il programma completo : Si è in parte definito il quadro delle semifinaliste della Coppa Italia 2017-2018 di Calcio. Lazio e Milan sono le squadre che hanno staccato il biglietto per questo turno imponendosi per 1-0 rispettivamente contro la Fiorentina e l’Inter (nei tempi supplementari). Di particolare importanza la vittoria dei rossoneri nel derby grazie alla realizzazione del giovane Patrick Cutrone che ha posto termine ad una sequenza negativa di risultati ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Cutrone fa risorgere il Milan! Inter k.o. ai supplementari : rossoneri in semifinale : Doveva essere la finale dei Mondiali secondo Gennaro Gattuso. Il Milan ha battuto l’Inter per 1-0 volando alle semifinali di Coppa Italia dove affronterà la Lazio. Non sarà stato il Mondiale, ma per i rossoneri, per il momento, può andar bene lo stesso. Ci sono voluti 120′ per stabilire la vincitrice di un Derby non esaltante dal punto di vista tecnico, riflettendo perfettamente il momento delle due squadre, ma che comunque non ha ...

Calcio in Tv - Coppa Italia : Milan-Inter oggi 27 dicembre in diretta Rai e streaming - le probabili formazioni : A trasmettere l'evento in diretta tv e streaming ci penserà la Rai: televisivamente parlando Milan-Inter andrà in onda su RaiUno mentre la visione in live streaming sarà garantita gratuitamente ...

Calcio : niente derby di Coppa Italia per Donnarumma. Contrattura con edema infiammatorio alla coscia per il portiere del Milan : niente da fare per il Gianluigi “Gigio” Donnarumma. Il giovane talentuoso portiere del Milan dovrà rinunciare al derby di Coppa Italia con l’inter, programmato stasera alle ore 20.45 a San Siro e valido per i quarti di finale del torneo nazionale. Le condizioni dell’estremo difensore già da alcuni giorni non sono delle migliori, uscito acciaccato dall’ultima partita contro l’Atalanta, persa dai Milanisti tra ...

Calcio - Coppa Italia 2017-2018 : Lazio e Fiorentina domani si giocano un posto in semifinale : domani sera alle ore 21.00,allo stadio Olimpico di Roma, Lazio e Fiorentina si sfideranno per qualificarsi alle semifinali della Coppa Italia di Calcio. Sarà una contesa che si risolverà in gara secca e, naturalmente, in caso di parità al 90′, verranno disputati i tempi supplementari e, in caso di persistente equilibrio, tirati i calci di rigore. Le due squadre giungono a questa sfida dopo essere entrate in gioco direttamente agli ottavi ...

Coppa Italia - Premier e Serie A : c'è Calcio tutti i giorni fino all'Epifania : Un pizzico di Francia, un po' di Spagna e tantissima Inghilterra. Ma anche - ed è questa la novità rispetto agli anni scorsi - una bella fetta di calcio Italiano, tra un panettone e un brindisi. Ecco ...

In tv : Milan-Inter e Juve-Toro di Coppa Italia su Mediaset per italiani all'estero - Calcio : ...sfide decisive di Coppa Italia in tv nei bouquet delle emittenti che offrono il servizio oppure su tablet e smartphone grazie all'app dedicata (gratuita su tutti i sistemi operativi) ed in streaming ...

Calcio a 5 - Supercoppa Italiana 2017 : Luparense-Pescara 7-5. Lupi in trionfo per la sesta volta! Abruzzesi spodestati dopo due anni : La Luparense spodesta il Pescara e conquista la Supercoppa Italiana 2017, la sesta della sua storia, al termine di un match intensissimo contro gli Abruzzesi e vinto praticamente due volte. Per i Lupi si tratta del bis dopo lo scudetto conquistato proprio ai danni del Pescara in una finale contrassegnata da episodi controversi che hanno lasciato il segno sulla serie e sulla rivalità tra i due club. Permane, in ogni caso, la sensazione che la ...

Calcio - Coppa Italia 2017-2018 : Roma-Torino 1-2 - granata ai quarti di finale! Schick non basta - giallorossi spreconi : Il Torino di Sinisa Mihajlovic sbanca lo stadio Olimpico di Roma e supera i padroni di casa giallorossi con il punteggio di 2-1 nel penultimo ottavo di finale della Coppa Italia 2017-2018. I granata si sono imposti con le reti di De Silvestri al 39′ e di Edera al 73′. A nulla è servito di gol di Schick all’86’ quando i capitolini, alcuni minuti dopo, avevano fallito un penalty con Dzeko. Protagonista assoluto del ...

Calcio - Coppa Italia : Roma-Torino 1-2 : 19.25 Colpo del Torino che elimina la Roma all'Olimpico (1-2) e passa ai quarti di Coppa Italia. La partita inizia a ritmi alti.Il Toro gioca a viso aperto e al 23'Edera impegna Skorupski.La Roma replica (traversa di El Shaarawy). Al 38' vantaggio Toro con De Silvestri.Al 48' ci riprova El Sha, poi Edera manca clamorosamente il raddoppio.Assalto Roma: al 67'palo di Schick.Al 72'Edera non sbaglia:è 0-2.Al 77'Milinkovic para un rigore a Dzeko. ...

Calcio - Coppa Italia 2017-2018 : Atalanta ai quarti contro il Napoli! Il Sassuolo si sveglia tardi : Sarà l’Atalanta a sfidare il Napoli nei quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri sconfiggono per 2-1 il Sassuolo. Doppio vantaggio nel primo tempo firmato da Cornelius e Toloi, ma è proprio un autogol del difensore brasiliano a riaprire i giochi nel quarto d’ora finale. I cambi di Gasperini cambiano il Sassuolo, ma gli emiliani si svegliano troppo tardi e alla fine a far festa è la squadra di casa. Dopo un inizio a ritmi molto ...

Calcio in Tv - Coppa Italia : Atalanta-Sassuolo - Roma-Torino e Juventus Genoa in diretta Rai e streaming - le info : Le tre partite, oltre ad essere trasmesse in diretta tv sulle varie reti di casa Rai, andranno in onda anche in diretta streaming collegandosi al sito Rai.Tv e all'app RaiReplay per dispositivi ...

In tv : Dove vedere Juve-Genoa di Coppa Italia e le formazioni - Calcio : La gara sarà visibile per tutti anche in streaming attraverso RaiPlay. La vincente di Juventus-Genoa affronterà la vincente di Roma-Torino nei quarti di finale. Gara unica in programma mercoledì 3 ...