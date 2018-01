Buste a pagamento | tante polemiche | qualche bugia e il fenomeno della resistenza

Buste di plastica a pagamento anche in farmacia : "Siamo costretti ad adeguarci" : Sacchetti a pagamento: ecco una delle novità indesiderate del 2018. Oltre agli aumenti di luce, gas e pedaggi autostradali, dall'1 gennaio 2018 per i contribuenti ci sarà anche

Al via lo stop per le Buste di plastica per alimenti (a pagamento) : ... con impegni e azioni concrete, la strada tracciata in questi anni e la strategia messa a punto, basata sulla corretta gestione dei rifiuti da parte dei comuni, l'economia circolare promossa dalle ...

Buste della spesa a pagamento da oggi : quanto costerà la tassa sui sacchetti bio : Pubblicità Pubblicità Da oggi, 1° gennaio 2018, anche le #Buste della spesa per frutta e verdura saranno a pagamento . Col nuovo anno, infatti, entra in vigore la norma che mette al bando i sacchetti ...

Quanto ci costeranno le Buste della spesa che da oggi sono a pagamento? : Il 2018 si è aperto con una importante novità: dal 1 gennaio sono al bando i sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri utilizzati per imbustare frutta e verdura, carne, pesce, affettati; al loro ...

Quanto ci costeranno le Buste della spesa che da oggi sono a pagamento? : Il 2018 si è aperto con una importante novità: dal 1 gennaio sono al bando i sacchetti di plastica leggeri e ultraleggeri utilizzati per imbustare frutta e verdura, carne, pesce, affettati; al loro posto ci saranno shopper biodegradabili e compostabili ma saranno a pagamento. Una novità che è stata annunciata come l'ennesima stangata a discapito dei consumatori, ma per Legambiente non ...

Sacchettini per frutta e verdura dal 1° gennaio a pagamento nei supermercati. Il ministero : “No a Buste riutilizzabili” : Sostenibilità sì, ma solo a metà. Dall’1 gennaio 2018 i sacchetti che al supermercato usiamo per frutta e verdura dovranno essere tutti in plastica biodegradabile e compostabile, ma solo usa e getta e sempre a pagamento. Per gli alimenti sfusi, infatti, le buste riutilizzabili sono bandite. A mettere nero su bianco il divieto è una lettera con cui il ministero dell’Ambiente ha risposto ai dubbi della grande distribuzione: ...

Buste paga - addio al pagamento in contanti : 'Mai più truffe ai lavoratori' : ' Stop al pagamento in contanti . I datori di lavoro avranno l'obbligo di pagare lo stipendio tramite strumenti tracciabili: sarà così impedito ogni abuso futuro attraverso la prevenzione'. Lo afferma ...