Buone notizie sul roaming internazionale TIM | Vodafone | Wind e Tre da gennaio 2018

Sanità Ragusa - Buone notizie col nuovo anno : Il 9 gennaio prossimo sarà firmato l'accordo per stabilizzare trentasei dipendenti dell'Azienda sanitaria provinciale

L’Economia e Buone notizie Domani i due inserti gratis in edicola con il Corriere Il supplemento in piazza : foto : L’inserto del Bene distribuito il primo gennaio gratis nelle piazze. Entrambi in edicola il 2 gennaio

L'Economia e Buone notizie : sarà l'anno delle donne : L'Economia festeggia l'anno nuovo con una convinzione: il 2018 sarà in mano alle donne. In Italia e in Europa, guideranno loro la ripresa. A cominciare dalla commissaria europea alla concorrenza, la ...

Buone notizie per gli Statali : arrivano gli arretrati : Non sono finite le Buone notizie per i lavoratori Statali, che oltre ad aver finalmente firmato il nuovo contratto, con aumenti di media intorno agli 85 euro, a partire dal prossimo marzo, sono in ...

Ultime Milan : non solo Cutrone - ci sono altre Buone notizie : le strategie Video : Il #Milan dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia contro l'Inter nel suo cielo nero vede uno squarcio di azzurro. Gia', perché montarsi la testa dopo solo un risultato positivo, seppur eclatante, dopo tante e troppe battute d'arresto rappresenterebbe l'ennesima occasione in cui si sta percorrendo la strada sbagliata. Per una volta, però, i tifosi hanno lasciato San Siro o hanno assistito al match in tv con ritrovato orgoglio. [Video] Milan: ...

Pensioni - novità 2018-2019 : Buone notizie - ma non per tutti Video : Come riportato dal Tg3, con l'arrivo del nuovo anno ci saranno molte novita' sul fronte delle #Pensioni. Le Pensioni nel 2018 torneranno a crescere ma con aumenti minimi e non per tutti. Non per una decisione politica ma per il meccanismo automatico di adeguamento all'inflazione, ovvero all'aumento del costo dei prodotti presenti nel famoso 'paniere' ISTAT che costituisce il punto di riferimento per l'erogazione delle prestazioni previdenziali ...

"Stanchi di tutte le cattive notizie del 2017? Ecco quelle Buone che vi siete persi" : Stanchi delle cattive notizie del 2017? Non siete gli unici. Jacob Atkins, studente della University of Iowa, non ne poteva più delle news negative riportate dai media: così ha deciso di pubblicare sul suo account Twitter una carrellata di buone notizie dell'anno, che forse ci sono sfuggite o sono passate inosservate. Post dopo post, l'obiettivo del giovane è quello di convincere gli altri utenti che del 2017, in fondo, non ...

Buone notizie. Prossimamente Ringo Starr diventerà 'Sir' - : Starr sarà onorato per il suo impegno in favore di iniziative di beneficenza per l'Aids, gli abusi sui bambini, i diritti umani, la lotta alla povertà nel mondo e nel sostegno alle arti. Benché ...

Fiorentina - gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Cecchi Gori : arrivano Buone notizie : Vittorio Cecchi Gori, 75 anni, è stato ricoverato ieri in gravi condizioni all’ospedale Gemelli di Roma. Ebbene, le sue condizioni sono fortunatamente migliorate, come rivelato dall’ex moglie Rita Rusic: “Sono appena stata da Vittorio, era contento di vederci”. La Rusic secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, ha rivelato anche i particolari delle condizioni di Cecchi Gori: “È uscito dal coma ...

Buone notizie : diminuisce l'uso del carbone : ... secondo i bambini Facebook fa male alla salute? Perché non rinunciamo alle tradizioni natalizie Home - COMPORTAMENTO - Economia Buone notizie: diminuisce l'uso del carbone I prezzi bassi di altre ...

Buone notizie per l'informazione : di Luigi Di Maio In tempi in cui i giornali tradizionali vendono sempre meno copie, in cui la loro affidabilità è sempre più messa in discussione e in cui si parla (spesso a sproposito) di fake news, mi sembra doveroso parlare anche di nuove realtà editoriali che nascono e si affermano spesso nell'indifferenza (se non fastidio) dei media tradizionali. Sono realtà che ovviamente nascono online, in forma collaborativa, che si sostengono con ...

Buone notizie per la piccola Alice : Da Torino arrivano Buone notizie per la piccola Alice, la bimba di 4 anni coinvolta in violento incidente stradale nel pomeriggio di lunedì. leggi anche: CON IL FIATO SOSPESO PER LA piccola Alice I ...

Riforma pensioni - dal Governo finalmente Buone notizie per donne e precoci Video : Le ultime novita' sulla Riforma pensioni 2017 [Video]e nello specifico su precoci e donne giungono dal #Governo, e lo stesso Ministro del Lavoro Poletti ad annunciare che vi è l'intenzionalita' da parte dell'esecutivo di aprire all'ampliamento dell'Ape sociale dal prossimo anno. Le modifiche riguarderanno l' estensione dell'ape sociale e della quota 41 per le 4 categorie di lavori gravosi aggiunti dal Governo e maggiori sconti per le donne. I ...

Falco (Confapi) : pizza e terra dei fuochi - due Buone notizie. : Il che può solo dare conferma, una volta di più, che la Campania e Napoli hanno tutte le caratteristiche per fare da locomotiva per l'economia del Mezzogiorno. A patto che la politica, le istituzioni ...