Buffon | chi si fa i fatti suoi

Buffon chiama Donnarumma : 'Vieni alla Juventus e non sbagli. L'addio di Bonucci? E' molto dispiaciuto' : Futuro , Allegri , Bonucci e Donnarumma : c'è tutto nella lunga intervista concessa da Gianluigi Buffon a La Gazzetta dello Sport . Il numero uno della Juventus parte proprio dalla voglia di giocare ancora: 'Nessuno vorrebbe smettere, ma no... Sono felicissimo perché sono arrivato a una tappa importante della mia vita e ...

Juventus - ora è a rischio il record di presenze in A di Buffon : ROMA - L'infortunio al polpaccio sta mettendo a rischio il record di presenze in serie A . Al momento in testa alla classifica di tutti i tempi c'è Maldini a 647, subito sotto Buffon a 629, e sul ...

Juventus - Bernardeschi : 'Con le altre la differenza è nella mentalità. Buffon esempio anche quando non parla' : Bernardeschi si concentra poi sul suo approccio al mondo bianconero, da un punto di vista più personale: "Da fuori mi colpiva la mentalità della Juve, come affrontavano le partite. Da dentro ti ...

La Juve aspetta Buffon. Ma Szczesny ha chiuso la porta meglio di tutti : Il polacco ha la media gol subiti più bassa della A: 'Con i difensori bianconera è facile, Gigi mi aiuta' Ancora differenziato. Nemmeno ieri, alla ripresa degli allenamenti, Gigi Buffon è tornato in ...

Bologna-Juventus - Allegri : “Dybala in panca. Assenti Chiellini - Cuadrado e Buffon” : Bologna-Juventus, Allegri: “Dybala in panca. Assenti Chiellini, Cuadrado e Buffon” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Bologna-Juventus, Allegri – Dopo la doppia sfida contro Napoli ed Inter, la Juventus fa visita al Bologna per cercare di portarsi in cima alla classifica sperando in un passo falso delle dirette avversarie. La sfida con i ...

Juventus - si prepara la sfida al Bologna : assente Buffon - dubbio Chiellini : Juventus, si prepara la sfida al Bologna: assente Buffon, dubbio Chiellini Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, SI prepara LA sfida AL Bologna – Dopo il big-match contro l’Inter, terminato 0-0, in casa Juventus la rincorsa al primo posto in classifica passa dal Bologna. Nel prossimo turno di campionato i bianconeri faranno visita agli ...

Infermeria Juventus : problemi per Pjanic e Chiellini - le ultime su Buffon e Lichtsteiner - il punto : Infermeria Juventus – “Dopo due giorni di pausa la Juventus è tornata al lavoro a Vinovo, nel pomeriggio di oggi. La seduta odierna ha avuto nel menu prima la parte atletica (allunghi) utile per mantenere ad alto livello la condizione fisica in vista dei giorni di lavoro che attendono i bianconeri, che da oggi preparano la trasferta di Bologna (domenica, ore 15).E poi lavoro con la palla: possesso e partitella a tema. Quello di oggi ...

Marotta : 'Buffon allenatore? Aperto a tutti i ruoli. Sulla panchina di Dybala...' : L'ad bianconero Giuseppe Marotta ha parlato a Premium Sport prima del fischio d'inizio di Juventus-Inter : ' Buffon a bordo campo si prepara a un futuro da allenatore? Il futuro di Gigi è Aperto a tutti i ruoli: fa piacere vederlo a incitare i suoi ...

Pallone d’oro 2017 - la classifica finale : vince Cr7 - Buffon chiude quarto : È il giorno del Pallone d'Oro 2017: a Parigi sta infatti andando in scena la cerimonia di consegna del prestigioso premio. L'articolo Pallone d’oro 2017, la classifica finale: vince Cr7, Buffon chiude quarto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.