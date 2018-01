Bonus Famiglie 2018 | agevolazioni | requisiti e modalità per accedervi

Il Comune si spopola : "Pochi bambini". Bonus da 2.500 euro alle famiglie che si trasferiscono : A Lerici nascono pochi bambini, la popolazione in quarant'anni è calata di un terzo e il 30% delle case non sono abitate. Così il Comune ha deciso di correre ai ripari:...

Bonus bebè in arrivo : ecco in quanto consiste e a quali famiglie spetta : L'ultima Legge di Bilancio rinnova la misura destinata alle famiglie aventi Isee inferiore ai 25mila euro annui. Bonus bebè quindi confermato ancora per un altro anno: 80 euro al mese ai bambini nati ...

Renzi chiude la Leopolda : "Bonus da 80 euro anche alle famiglie con figli" : "Gli 80 euro vanno estesi e non cancellati, vanno estesi innanzitutto alle famiglie che hanno figli". Lo ha detto Matteo Renzi parlando dal palco della Leopolda 8. "La dimensione del salario è...

Renzi chiude la Leopolda : «Il Bonus da 80 euro lo estendiamo alle famiglie con figli» : Il segretario dem: «Prendiamo atto della sconfitta del 4 dicembre. La prima proposta sarà il servizio civile obbligatorio per ragazzi e ragazze»

Pd - Renzi chiude la Leopolda : «Bonus da 80 euro alle famiglie con figli» : «Se noi vogliamo essere intellettualmente onesti dobbiamo partire da ciò che ci ha bruciato, cioè la sconfitta del 4 dicembre. Non siamo come Berlusconi che ogni volta che...

Renzi chiude la Leopolda : "Il Bonus da 80 euro lo estendiamo alle famiglie con figli" : Ma Renzi non ignora la sconfitta politica: "Non sarebbe serio da parte nostra non fare i conti con la sconfitta del 4 dicembre". "Persino la Germania fa i conti con l'instabilità, e quante volte ci è ...

Legge di Bilancio 2018 - tutti i Bonus per le famiglie : È iniziata da poco l’iter parlamentare della Legge di Bilancio 2018 in Senato e il testo definitivo presentato dall’Esecutivo sta subendo le prime modifiche. Tra le novità introdotte anche i bonus per le famiglie e i giovani: vediamo quali sono nel dettaglio. bonus assunzione per under 30 e under 40 Previsto uno sconto del 50% sui contributi per 3 anni per le assunzioni a tutele crescenti fino a 29 anni, con limite a 3mila euro. Solo ...

MANOVRA/ Quei fondi 'sequestrati' alle famiglie che valgono più del Bonus bebè : Nella Legge di bilancio non c'è più il bonus bebè. Insorge Area popolare. E LUIGI CAMPIGLIO ci ricorda quanto è accaduto alla fine degli anni '90.

Bonus in manovra per le famiglie e tutti gli ulteriori : tutti i nuovi Bonus per le famiglie e non solo presenti nella nuova manovra da abbonamenti mezzi pubblici e treni a Bonus mobili. Quali sono

Manovra - dal Bonus in busta paga alla casa : cosa cambia per famiglie e imprese : Dal bonus in busta paga alla «multa» per chi licenzia, dagli sconti per chi aumenta l’efficienza energetica dell’abitazione alla detrazione dell’abbonamento di tram e treno

Tutti i Bonus per le famiglie - da polizza sisma a 'regalo' 18enni : Una pioggia di 'bonus' è in arrivo con la prossima legge di Bilancio. Ce ne sono per Tutti i gusti, per famiglie e società, per giovani in cerca di occupazione e non più giovani che il lavoro l'anno ...