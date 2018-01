Bonino al Pd | ' E' falso che noi cerchiamo posti' Garante della privacy contro il sito

Caos alleanze - Emma Bonino verso rottura con Pd : 'Miriamo a poltrone? Falso' : ... 'ancora oggi ci dicono che stanno provando a risolvere questo stallo, ma mi sembra invece che non ci sia stata e non ci sia alcuna volonta' politica di arrivare ad una soluzione'. Si tratta 'di ...

Elezioni - Bonino attacca : “Da Pd nessuna risposta - nostra presenza alle elezioni è a rischio. Questione di poltrone? E’ falso” : Emma Bonino torna alla carica contro il Partito Democratico. La sua lista, + Europa, rischia di non poter correre alle politiche del 4 marzo per mancanza delle firme necessarie e l’ex ministro degli Esteri del governo Letta punta il dito contro gli alleati in pectore, accusandoli di aver promesso aiuto ma di non aver dato nessuna risposta concreta. “Abbiamo spiegato come sia impossibile un apparentamento tra +Europa e Pd per una ...