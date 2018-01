Blockchain | cos’è e come funziona

: Paolo Barnard: COS'E’ LA BLOCKCHAIN, E COME CONQUISTERA’ IL MONDO. - solagimma : Paolo Barnard: COS'E’ LA BLOCKCHAIN, E COME CONQUISTERA’ IL MONDO. - tyllasistemi : Cos’è e come funziona la Blockchain - PMIrevolution : RT @albavista: "Cos’è e come funziona la Blockchain" - albavista : "Cos’è e come funziona la Blockchain" - tecnogers : (Cos’è e come funziona la Blockchain) su TecnoGers - -

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Dal momento in cui Bitcoin si è trovato ad avere i riflettori puntati è capitato spesso e volentieri di sentir parlare dellache, aldilà del mondo relativo alla criptovaluta dove ha preso vita per la prima volta, sta trovando ampio utilizzo in diversi campi. Ma cos’è una? Scopriamolo insieme! Unaè un database distribuito che è in grado di mantenere traccia della crescente lista di record (una sorta di libro mastro digitale per intenderci) ed è resistente ad eventuali tentativi di manomissione. Nello specifico caso di Bitcoin troviamo al suo interno tutte le transazioni dal 2009 ad oggi, transazioni rese possibili dall’approvazione del 50%+1 dei nodi.già preannunciato, questa struttura può essere applicata in tutte quelle situazioni in cui è necessaria una relazione tra più persone o gruppi. Può ad esempio sostituire un ...