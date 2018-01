Berlusconi vuole candidare Al Bano e Toto Cutugno nei collegi esteri

Cairo vuole imitare Berlusconi : la politica nel suo futuro. Sarà il Cav 2.0 : ... due quotidiani spagnoli e un'infinità di settimanali di gossip), ha una squadra di calcio (il Toro), ha il profilo del self made man e ha una gran voglia di sfondare anche in politica . L'...

Salvini vuole un patto scritto con Berlusconi - ma su lui cala il gelo di Forza Italia : Il leader leghista rinnova il suo aut-aut per blindare il centrodestra e tenerlo lontano dai rischi delle larghe intese dopo il voto: 'un accordo anti inciucio' -

Salvini non vuole più incontri con Berlusconi : Roma, 14 dic. (askanews) 'Stiamo ricevendo centinaia di telefonate, messaggi, mail di donne e uomini arrabbiati e delusi per l'incredibile scelta di Forza Italia di proteggere stupratori e assassini. ...

Nel partito di Alfano è iniziato il 'si salvi chi può'. Ecco chi si lancia sulla scialuppa di Renzi e chi vuole tornare con Berlusconi (di C. : Il Cavaliere è resuscitato e ha riacquistato una centralità politica. E Alleanza Popolare va verso l'implosione. Roberto Formigoni, per dire, non ha dubbi: "La nostra scelta l'abbiamo già fatta". Nei ...