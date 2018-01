Basket Nba | debutto vincente per Thomas | Cleveland batte Portland

Isaiah Thomas/ Video - esordio da favola con Cleveland : 17 punti e vittoria su Portland (Basket NBA) : Nella notte NBA è arrivato l'esordio di Isaiah Thomas con la maglia dei Cleveland Cavaliers: 17 punti e vittoria su Portland per il giocatore più chiacchierato della scorsa estate. Il Video(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:32:00 GMT)

Basket Nba - DeRozan ne fa 52 il primo dell anno. Minnesota - marcia playoff : Pesano sull'economia della gara le 8 palle perse di Kris Dunn. Minnesota (24-14) continua la sua marcia verso i playoff con un successo agevole sui Los Angeles Lakers (11-25) per 114-96. Dopo la ...

Basket - NBA 2017-2018 : i Rockets soffrono ma tornano a vincere - Harden ne mette 40 - Westbrook da sogno : Sono 8 le partite che si sono tenute nella notte italiana per quanto concerne la NBA. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto nella Lega di Basket più importante e spettacolare del mondo. Dopo 5 sconfitte consecutive i Rockets pongono fine al digiuno da vittorie imponendosi 148-142 contro i Lakers al Toyota Center. Protagonista del confronto, neanche a dirlo, James Harden, autore di 40 punti 2 rimbalzi e 11 assist. Una doppia doppia da urlo che ha ...

Basket Nba - Belinelli torna al successo - Curry trascina Golden State : ROMA - Sette le partite NBA disputate nella notte italiana, con gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli che tornano al successo superando i Portland Trail Blazers alla Philips Arena 104-89. In evidenza ...

Basket - NBA 2017-2018 : i Warriors vincono grazie ad un Curry da 38 punti - cadono i Cavaliers di LeBron James : Sono 7 le partite che si sono tenute nella notte italiana per quanto concerne la NBA. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto nella Lega di Basket più importante e spettacolare del mondo. Torna al successo Golden States vittoriosa 141-128 contro i Grizzlies . I Warriors trascinati da uno Stephen Curry da 38 punti, 4 rimbalzi e 3 assist hanno avuto la meglio prendendo il margine ...

Basket - NBA 2017-2018 : Houston - altra sconfitta! Si ferma anche Golden State : anche durante le feste, l’NBA non si ferma: ben nove partite nella notte italiana e tante sorprese per gli appassionati di Basket a stelle e strisce. Andiamo a vedere come si sono comportate le squadre impegnate nella giornata di regular season del 29 dicembre. Dopo aver raccolto 4 sconfitte nelle prime 29 partite, ora gli Houston Rockets hanno un problema e non possono nascondersi: 5 partite perse in fila, troppe per una squadra che punta ...

Basket - Calendario 2018 : tutte le date e gli eventi della stagione. Tra Eurolega - NBA - Serie A e Qualificazioni Mondiali… : Il 2018 è alle porte. Sarà un anno da non perdere per gli appassionati della palla a spicchi, con tantissime partite per tutti i gusti. Si comincerà già il primo giorno del nuovo anno, quando scenderà in campo la Serie A. La regular season del massimo campionato italiano proseguirà fino al 9 maggio 2018: il girone d’andata terminerà il 14 gennaio, determinando le otto che si giocheranno la Coppa Italia, in programma a Firenze dal 15 al 18 ...

Basket - NBA 2018 – Marco Belinelli cecchino dalla lunetta! Miglior tiratore in classifica. E Gallinari… : Marco Belinelli è in testa alla classifica dei Migliori tiratori dalla lunetta in NBA. L’Italiano è un cecchino per quanto riguarda i tiri liberi e si sta esprimendo con un incredibile 95,7% grazie al quale si lascia alle spalle fenomeni del calibro di Steph Curry, Kyrie Irving e Kevin Durant. Siamo vicini a metà della regular season, se il bolognese riuscisse a conservare questa media allora diventerebbe il quarto tiratore negli ultimi 70 ...

Basket - Alessandro Gentile : “Contento del ritorno in Nazionale. A Bologna sono rinato - la NBA un sogno. Mancano le Coppe” : Alessandro Gentile sta attraversando un momento di forma pazzesco, con la Virtus Bologna sembra essere rinato e contro Varese ha realizzato 32 punti (suo massimo in carriera). Il giocatore ha esordito così in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Fa piacere giocare bene, ma alla fine conta vincere“. Il giocatore è tornato a giocare in Nazionale dove sarà una pedina fondamentale per il prossimo futuro: “sono ...

Basket Nba - Golden State doma Cleveland. Houston e Boston vanno ko : ROMA - Va a Golden State il big match contro Cleveland. Pur privi di Steph Curry i Warriors (27-7) battono i Cavs 99-92 in quello che negli ultimi tre anni è diventato l'appuntamento clou del Natale ...

Basket Nba 2017. LeBron stecca - stavolta la festa di Natale è tutta per Golden State : La festa di Natale stavolta è tutta per i Golden State Warriors che, ribaltando l’esito della sfida dello scorso anno, si aggiudicano (99-92) la partita più attesa della serata natalizia contro i Cleveland Cavaliers. Spettacolo pochino, emozioni tante nel remake della finale dello scorso anno che ha visto i padroni di casa di Golden State vincere nonostante l’assenza di Stephen Curry, nonostante percentuali di tiro lontane da quelle che ...

Diretta Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers dove vedere in tv e streaming gratis Basket Nba 2017 - : Diretta Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers, il match valido per la regular season di Basket Nba, con le informazioni su orario Diretta tv e streaming gratis del match