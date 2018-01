Basket | Eurocup 2018 | Italia inarrestabile | vince anche Trento!

: EuroCup, Gruppi E-F: un grande Darussafaka vince facilmente il derby di Istanbul, belle vittorie per ... - GLI ...… - Glinformati : EuroCup, Gruppi E-F: un grande Darussafaka vince facilmente il derby di Istanbul, belle vittorie per ... - GLI ...… - Trentin0 : Basket Eurocup, splendida rimonta contro il Cedevita, 27 punti di uno scatenato Hogue - OA_Sport : Trento, che rimonta! Accarezza la sconfitta, risale e doma il Cedevita nell'ultimo quarto! - DavidIziegbe : RT @bet365_it: ?? L'Aquila Basket Trento è imbattuta tra Serie A e #Eurocup da 8 giornate Metti un ?? se pensi che Trento riuscirà a centra… - vannizagnoli : Tuttosport, basket, l’Eurocup. Grissin Bon-@Limoges 87-54, #Reggio alla 9^ vittoria nelle ultime 13 partite. @Della… -

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Dopo i successi di ieri della Fiat Torino e della Grissin Bon Reggio Emilia, arriva il tris azzurro indi2017-: la Dolomiti Energia Trentino, infatti, si è imposta in rimonta sul Cedevita Zagabria nel primo turno della seconda fase della competizione europea. Il primo quarto, al Palatrento, è tutto in mano ospite: parziale di 23-13 e doppia cifra di vantaggio dopo i primi 10′ di gioco. La situazione, di fatto, resta immutatanel secondo parziale di gioco, in cui Trento addirittura resta per lunghe fasi tra il -15 e il -16 prima di rimontare proprio in extremis e andare all’intervallo sotto di 11 ma con l’inerzia del match dalla propria parte.nel terzo quarto, Trento ha trovato la reazione migliore proprio sul finire del tempo: nella prima fase aveva faticato a chiudere il buco, rimanendo sempre tra i 7 e i 10 punti di svantaggio. Ormai ...