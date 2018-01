Bari | vigile spaventa un disabile con un petardo e il video diventa virale | Sarà

Bari - poliziotto prende a schiaffi vigile urbano. “Sai solo fare multe”. E arrivano i carabinieri : - Un poliziotto di Bari ha preso a schiaffi un vigile urbano davanti all’ Istituto Comprensivo Statale Mazzini-Modugno in via Suppa. L’agente che non era in servizio ha prima insultato il vigile urbano, colpevole a suo avviso di saper rubare solo lo stipendio e fare multe, e poi con un manrovescio ha mandato al pronto soccorso l’uomo. Per il vigile è stato riscontrato un trauma facciale con ripercussioni sul timpano ...