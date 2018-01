Bari | il consigliere di Stato Bellomo si difende | Mai molestato le mie allieve

Aspiranti toghe in minigonna - il consigliere Bellomo indagato a Bari : Il consigliere di Stato Francesco Bellomo è indagato a Bari per estorsione: secondo l'accusa avrebbe infatti obbligato alcune sue allieve della Scuola di formazione per magistrati a presentarsi ai ...

Il consigliere di Stato Bellomo indagato per estorsione a Bari : Francesco Bellomo adesso è indagato a Bari con l'accusa di estorsione. Di fatto, il consigliere di Stato, finito nel ciclone per aver imposto un dress code particolare alle sue allieve della scuola di formazione per magistrati, adesso è finito sotto inchiesta. La prcura del capoluogo pugliese aveva già aperto un fascicolo ma senza un'ipotesi di reato. A far scoppiare il caso erano state le dichiarazioni del padre di una sua studentessa ...