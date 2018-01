Barcellona | Valverde e quell' ammissione su Coutinho | ' è un giocatore forte | ma'

Barcellona - Valverde frena su Coutinho : (ANSA) - ROMA, 3 GEN - "Coutinho? E' un giocatore di un'altra squadra, un buon giocatore, ovviamente, ma sono contento di quelli che ho". Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, risponde così in ...

Barcellona - Valverde : 'Vogliamo vincere tutto. L'addio di Neymar è stato duro' : E restando su Messi , ' è il miglior giocatore che puoi trovare nel mondo. Rende straordinario qualsiasi pallone riceve, vedo come affronta le partite, come si impegna, la sua competitività ed è uno ...

PROBABILI FORMAZIONI / Real Madrid Barcellona : emergenza offensiva per Valverde. Quote - le ultime novità live : PROBABILI FORMAZIONI Real Madrid Barcellona: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti del Clasico, che si gioca al Santiago Bernabeu nella diciassettesima giornata della Liga(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 11:23:00 GMT)

Real Madrid-Barcellona - Valverde : 'Nel Clasico la classifica non conta' : 'Non penso che partiamo favoriti, in partite del genere la classifica non conta'. Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona che guida la Liga con 11 punti di vantaggio sul Real Madrid, in vista del '...

Barcellona - Valverde adesso protesta : “assurdo quanto accaduto a Valencia” : “E’ assurdo che in una partita e in un’azione cosi’ importante l’arbitro non abbia visto o che nessuno glielo abbia detto. In 40 mila hanno visto che era gol”. Ernesto Valverde, alla vigilia della gara di Coppa del Re contro il Murcia, non ha ancora digerito quanto successo al Mestalla quando, sullo 0-0, Messi non si e’ visto convalidare il gol del vantaggio nonostante la palla avesse varcato nettamente ...

Barcellona - Valverde : "Juve - vogliamo vincere". Rakitic rende omaggio a Buffon : Gli unici problemi del Barcellona - al momento - sono la qualità del gioco (migliorabile) e il futuro di Leo Messi. Sicuramente non gli ottavi di Champions, distanti solo un punto, ma allo Stadium ...

Juventus-Barcellona - Valverde : 'Non ci sono favoriti - ai bianconeri ne toglierei 5-6' : Dieci punti nel girone e qualificazione ad un passo, basterà non perdere contro la Juventus per garantirsi, non solo il passaggio agli ottavi di Champions League, ma anche il primo posto nel gruppo D. ...

Barcellona - Valverde : 'Juventus - vogliamo vendicare quel 3-0' : TORINO - Ernesto Valverde teme la Juventus e la rispetta, ma domani il suo Barcellona giocherà per espugnare l'Allianz Arena. Valverde, che Juventus si aspetta domani? 'Ci aspettiamo la migliore ...

Juventus-Barcellona - i convocati di Valverde : sei assenze per i blaugrana : Juventus-Barcellona, i convocati di Valverde – Il big match di Champions League tra Juventus e Barcellona si avvicina. Per i bianconeri sarà importante non perdere per non complicare il passaggio del turno. Per la gara con i bianconeri, Valverde dovrà fare i conti con sei assenze: a Torino non ci saranno dunque Dembélé, Rafinha, Arda Turan, Sergi Roberto, André Gomes e Mascherano. Ecco l’elenco completo: Ter Stegen, Cillessen, Adrià ...

Barcellona-Juventus : sei assenze per Valverde. E in palio c'è il primato : 1 di 2 Successiva BARCELLONA - È un Barcellona più forte delle difficoltà quello che si presenterà mercoledì sera a Torino in Champions League . Incassato il colpo della partenza di Neymar , ...

Barcellona - due idee per la difesa : Valverde ha chiesto rinforzi : Matthijs de Ligt e Clement Lenglet: sono questi i nomi in cima alla lista dei desideri del Barcellona, che guardando alla prossima stagione ha deciso di investire sulla difesa. I blaugrana si sono gia’ assicurati dal Palmeiras il 23enne colombiano Yerry Mina (da stabilire se anticipare il suo arrivo al Camp Nou gia’ a gennaio o aspettare giugno) ma con Mascherano e Vermaelen non piu’ giovanissimi, serve un altro rinforzo di ...

Barcellona - doppio grave infortunio : due pedine di Valverde salteranno la Juve : Il Barcellona di Valverde perde Sergi Roberto e Andre’ Gomes. I due giocatori azulgrana si sono infortunati ieri nel match di Champions League in casa dell’Olympiacos (0-0) e staranno fuori per 4-5 settimane. Entrambi, quindi, salteranno la sfida del 22 novembre contro la Juventus, valida per la quinta giornata della massima competizione europea. Per quanto riguarda Sergi Roberto confermata la lesione al bicipite femorale della ...

Barcellona - Valverde : ' Abbiamo sofferto per portare a casa la vittoria ' : Siamo fortunati ad avere il miglior giocatore del mondo con noi '. 'Sensazione Rara' Il ritorno del ' Txingurri ' è passato inosservato al pubblico. Non c'era nessuno a ricordargli il suo passaggio ...