Banche | cosa cambia da oggi per i risparmiatori

Banche : cosa ha detto Visco davanti alla Commissione d'inchiesta : In un successivo incontro, ci fu la richiesta di Renzi di parlare di Banche in difficoltà e io risposi che di Banche in difficoltà parlo solo con il ministro dell'Economia'. Visco ha poi negato ogni ...

Ecco cosa andrà a rovistare Vigilanza Bce nelle Banche sul 2018 : Roma, 18 dic. (askanews) Modelli di business e determinanti della redditività; rischio di credito; gestione dei rischi; azione caratterizzata da dimensioni multiple di rischio. Sono queste le 4 ...

Alleanze - governo - euro - Banche. Cosa hanno detto Di Maio e Salvini a Mezz'ora in più : 'Banca Etruria è la fine della terza Repubblica', dice Di Maio 'Ho paragonato la vicenda politica di Etruria e Boschi alla vicenda di Mario Chiesa che fece iniziare il declino della prima Repubblica, ...

Alleanze - governo - euro - Banche. Cosa hanno detto Di Maio e Salvini a Mezz'ora in più : "Se non raggiungiamo il 40%" dei voti alle politiche di certo ci prenderemo la responsabilità di assicurare un governo a questo paese". Lo ha detto Luigi Di Maio ospite del programma di Lucia Annunziata 'Mezz'ora in più'. E ha spiegato: "Faremo un appello pubblico la sera delle elezioni a tutti i gruppi parlamentari per chiedere di votare la ...

Banche - gli incontri con i ministri e i controlli. Ecco che cosa chiederanno a Visco : ...accaduto durante l'audizione del dottor Vegas - ha scritto - è naturale che la Commissione non potrà esimersi dal richiedere al governatore Visco se un ministro diverso dal titolare dell'Economia ...

Banche venete in Intesa : ecco che cosa succederà ai clienti : Iniziata giovedì con la chiusura anticipata degli sportelli, la «migrazione informatica» di Pop Vicenza e Veneto banca durerà fino a domenica sera. Da lunedì mattina, i 2,2 milioni di correntisti delle ex popolari si ritroveranno clienti del gruppo di Ca’ de Sass con nuove coordinate. Salgono a 6,3 miliardi le garanzie del Mf sugli Npl...

Banche Venete e manovra 2018 - cosa cambia per i risparmiatori : "Insufficiente e ridicola". Una delle espressioni più dure l'ha usata il Movimento Difesa del Cittadino (Mdc) che ha bollato così lo stanziamento da parte della maggioranza di governo di un fondo da ...

Renzi - lo sfogo sulle Banche. La connonata su Bankitalia : 'Cosa è successo con Etruria' : Il segretario del Pd Matteo Renzi ha scritto una lunga lettera alla Stampa. Cinque punti per offrire la sua ricostruzione della vicenda di Banca Etruria e del ruolo di governo e dei controllori Consob ...

Banche venete - cosa non torna nella difesa di Consob secondo Milena Gabanelli : "Cosa ne sa la gente del price/book value?" : Non si può derubricare il caso delle Banche venete, con centinaia di famiglie che hanno visto andare in fumo i risparmi di una vita, come un increscioso incidente di vigilanza. Le parole che Consob e Bankitalia hanno pronunciato in Commissione Banche non convincono Milena Gabanelli, che in un articolo sul Corriere della Sera, punta il dito soprattutto sull'Authority di Borsa."Banca d'Italia ha dato informazioni a Consob, Consob non aveva ...

Banche E POLITICA/ Italia vs. Ue sugli Npl : cosa c'è davvero in ballo? : L'addendum messo a punto dalla Bce sugli Npl ha scatenato le proteste delle autorità e delle BANCHE Italiane. Difficile dirimere la contesa, spiega LUCA ERZEGOVESI(Pubblicato il Sat, 21 Oct 2017 06:06:00 GMT)BANCHE E POLITICA/ Npl, l'errore nella protesta dell'Italia, di M. DelfinoALItalia/ E i disastri del Pd di cui nessuno parla, di G. Gazzoli