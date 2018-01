Lucy Parke/ Morta la Bambina di 8 anni con il corpo da anziana : “Ora è libera dal dolore” : Lucy Parke, Morta la bambina di 8 anni con il corpo da anziana: “Ora è libera dal dolore”. Le ultime notizie sulla piccola che soffriva della sindrome di Hutchinson-Gilford, la progeria.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 17:53:00 GMT)

Bambina di 8 anni con il corpo da anziana : ecco la storia di Lucy : Lucy Parke era una Bambina di soli 8 anni di Ballyward, nell'Irlanda del Nord. La piccola, nonostante la sua giovane età, appariva in un corpo da centenaria perchè affetta dalla sindrome di Hutchinson-Gilfor. Tale malattia è conosciuta anche con il nome di progeria ed altera la fisicità del corpo di un essere umano, portandolo ad un invecchiamento precoce anche se non cambiano le funzioni mentali. Esistono tre forme di progeria: quella ...

La Polizia Locale ritrova Bambina di 6 anni sperduta a Castel Sant’Angelo : Durante la consueta attività di contrasto all’abusivismo commerciale in area Vaticana, che ha consentito 27 sequestri tra penali e amministrativi, per un totale di 580... L'articolo La Polizia Locale ritrova bambina di 6 anni sperduta a Castel Sant’Angelo su Roma Daily News.

Colpita da batterio killer Bambina muore a 9 anni : Si è spenta a soli nove anni Carlotta Trevisan, la Bambina ricoverata da quattro mesi all'ospedale di Padova per aver contratto la sindrome emolitico-uremica, conosciuta come Seu. La bimba era stata Colpita da un batterio killer mentre si trovava in vacanza in montagna in parrocchia. La notizia del decesso è stata data dal padere su Facebook con poche parole piene di dolore: "Addio piccola mia". L'infezione ...

Bambina di 11 anni inventa test per rilevare piombo in acqua : Una ragazzina di 11 anni ha ideato un dispositivo in grado di rilevare i livelli di piombo nell'acqua.

Capena - Bambina di 3 anni muore per meningite il giorno di Natale : Una bambina di tre anni e mezzo L. L. è morta il giorno di Natale per un sospetto caso di meningite. La piccola, che viveva a Capena, dove frequentava la scuola materna privata La Farfalla ed era ...

Bambina di tre anni muore per sospetta meningite in provincia di Roma - : La bimba, originaria di Capena, era stata portata all'ospedale il 23 dicembre ma è deceduta due giorni dopo. La Asl Rm5 ha attivato precauzionalmente la procedura di sorveglianza sanitaria per tutte ...

David Harbour su Millie Bobby Brown in Stranger Things : “Voglio diventi Meryl Streep - non in rehab a 20 anni : è una Bambina” : Il talento mostrato dalla giovanissima Millie Bobby Brown in Stranger Things ha fatto presa anche su David Harbour: grande protagonista della seconda stagione della serie Netflix, l'interprete di Hopper ha mostrato apprezzamento per la collega appena adolescente e un certo senso di protezione nei suoi confronti. L'attore ne ha parlato in una lunga intervista con la versione online inglese di GQ, in cui ha spiegato quali sono dal suo punto di ...

Violenza sessuale su una Bambina di 10 anni in ambulanza : arrestato : Ha abusato sessualmente di una bambina di 10 anni che doveva soccorrere. Un operatore dell’ambulanza, 50enne di Lacchiarella, nel Milanese, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile con l’accusa di Violenza sessuale aggravata dal suo ruolo e dall’età della piccola vittima....

Papa Paolo VI sarà santo/ Miracolo riconosciuto del Beato Giovanni Battista Montini : ha guarito una Bambina : Papa Paolo VI sarà santo: riconosciuto Miracolo del Beato Giovanni Battista Montini, ha guarito una bambina nata nel 2014 contro parere dei medici. Il ricordo dell'amico-architetto a Milano(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 17:57:00 GMT)

Bambina nata da un embrione congelato 25 anni fa : Con un peso di 3 Kg e una lunghezza di 51 cm , Emma è una Bambina sana , e questo è l'unico pensiero nella mente dei suoi genitori.' La gente dice 'Oh, è la scienza', ma io penso che sia un dono del ...

Usa : la Bambina nata da un embrione congelato 25 anni fa - : La gente dice 'Oh, è la scienza', ma io penso che sia un dono del Signore'. A seguito dell'impianto di tre ovuli solamente uno è riuscito ad impiantarsi con successo poiché la percentuale di successo ...

Bambina di 6 anni violentata a morte con un bastone di legno : L' orribile portata delle ferite subite dalla Bambina ha riportato alla mente lo stupro avvenuto a Delhi nel 2012 , che quasi cinque anni fa provocò un grande moto di repulsione in tutto il mondo. ...

Roma - molesta Bambina all'uscita di scuola : arrestato pedofilo di 83 anni : Ogni giorno un uomo di 83 aspettava una bambina all'uscita di scuola, la seguiva e pretendeva baci. Da un po' di tempo la mamma si era accorta che la figlia, al ritorno da scuola, era schiva ed aveva ...