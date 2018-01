Auto senza pilota - nel 2040 saranno 33 milioni i veicoli a guida autonoma nel mondo : Nel 2040 le Auto circolanti dotate di pilota Automatico di livello 4 e 5 - cioè che non richiedono al guidatore di intervenire sui comandi - saranno oltre 33 milioni: ne sono convinti gli analisti ...

Roma - la Colombo senza traffico : la foto su Facebook diventa un augurio degli Automobilisti per il 2018 : Libera, senza un'auto, niente file interminabili verso la Capitale. Appariva così stamattina via Cristoforo Colombo direzione Roma. Un vero e proprio miraggio per le centinaia di automobilisti che ...

Cortina paralizzata dalla neve - turisti dormono in Auto : "Colpa dei tir senza catene" : Oltre 60 centimetri di neve in sole 24 ore hanno messo in ginocchio Cortina, 'la regina delle Dolomiti'. In molti sono stati costretti a trascorrere la notte in auto a causa di problemi alla viabilità...

Michael Schumacher - l'ex Ferrari Luigi Mazzola : 'Senza di lui la Mercedes non sarebbe l'Auto che è oggi' : Una circostanza che ha innescato anche l'appello della Gazzetta dello Sport : 'Fateci sapere qualcosa'. Per certo, l'ex super-campione Ferrari non sta bene, affatto. Da quel coma non si è mai ripreso ...

Il futuro di Uber sono le Auto senza pilota e i taxi volanti : Per la Corte di giustizia europea Uber è “un servizio di trasporto e in quanto tale deve rispettare le norme che regolamentano il settore nei singoli stati membri dell’Unione Europea“. Arrivato con quasi un anno di ritardo, il giudizio espresso dalla corte ha alzato il consueto polverone sulla multinazionale americana, che però a livello tecnico non dovrà cambiare la filosofia che sta portando avanti da tempo ormai. Per capire ...

Legge di Bilancio - regalo del governo Pd ai signori delle Autostrade : gestiranno il 40% dei lavori senza gare d’appalto : I signori delle autostrade se le ricorderanno a lungo e con estremo piacere le feste di Natale 2017. Dopo aver ricevuto il regalo miliardario dell’allungamento delle concessioni, ora i padroni del casello, i Benetton, i Gavio, i Toto e gli altri, si vedono recapitare sotto l’albero un altro bel pensiero dal governo di Paolo Gentiloni, dal segretario del partito di maggioranza, Matteo Renzi, e dal ministro dei Trasporti, Graziano ...

New York - Kanter senza pace : - le Autorità turche chiedono quattro anni di prigione : Dal mandato d'arresto alla richiesta di almeno quattro anni di prigione. Il tesissimo rapporto tra Enes Kanter e le autorità turche ha conosciuto un nuovo capitolo: dalla Procura di Istanbul è ...

Stop al Lunapark di Natale a Milano senza Autorizzazioni : i circensi bloccano la strada : "Milano Christmas Land", doveva aprire due settimane fa nell'ex scalo ferroviario di Porta Romana. Transennato dai manifestanti viale Isonzo

Scoperte 82 Auto 'fantasma' : circolavano in Italia senza pagare : Le Fiamme gialle di Gorizia hanno scoperto e sequestrato 82 'automobili fantasma' , ovvero mezzi che circolavano liberamente sul territorio nazionale senza aver mai richiesto la prescritta ...

Incendiata Auto assessore Comune Cosenza : L'auto dell'assessore al Comune di Cosenza Francesco De Cicco è stata Incendiata la scorsa notte. La vettura di De Cicco, in carica da marzo con le deleghe ai quartieri, alle frazioni e alla ...

La strada senza tasse - su Rai3 alle 20.10 Flavio Insinna a Eboli : 10 famiglie vivono per 5 settimane in Autogoverno "fuori dal Comune" : Inizialmente era stato programmato la domenica in prima serata ma evidentemente, per non rischiare dati Auditel insoddisfacenti, si è preferito trasferirlo in access prime time e nel periodo natalizio. La strada senza tasse, Flavio Insinna su Rai3 in un esperimento sociale: una comunità vivrà senza il Comune, senza servizi, senza regole prosegui la letturaLa strada senza tasse, su Rai3 ...

Arriva Auto senza conducente - ok a test su strada : Al via la sperimentazione su strada della guida connessa e automatica, cioè senza conducente, accompagnata dalle smart road. La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento al ddl ...

"Mirafiori Sud e Incet pronti a testare le Auto senza conducente" : Città del turismo, capitale degli sport invernali, centro dell'arte contemporanea. Tra le tante vocazioni che Torino ha cercato di darsi negli ultimi anni ce n'è una che più delle altre ricorda le sue ...

Come vivremo se vincono i grillini : al buio - al freddo e senza le Auto : Nell'Italia del 2050, con il Movimento Cinque Stelle al governo da almeno 32 anni, il piano energetico dei grillini votato su Rousseau avrà raggiunto i suoi risultati: eliminato l'utilizzo di qualsiasi energia che non sia rinnovabile, abolite tutte le forme di energia fossile ma, soprattutto, anche tutte le importazioni. A metà del secolo tutto ciò che sarà consumato per accendere lo stivale sarà Made in Italy. Tradotto: ...