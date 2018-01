Auto | nel 2017 vendite +8% Ma ai privati calo del 2 | 2%

Altre notizie : Auto nel 2017 ...

: IHS Markit prevede un "aumento sostanziale" delle vendite di veicoli anoma tra il 2021 e il. Per la società statunitense specializzata in analisi e ricerche di mercato, tra tre anni il mercato vedrà già volumi di "massa" per lesenza conducente, grazie al boom dei nuovi servizi alla mobilità, mentre nelsaranno più di 33di veicoli venduti.Stati Uniti in prima fila. Alla base della crescita e ...