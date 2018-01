Aumentano luce | gas e pedaggi autostradali | ma la sommossa è sui 2 3 centesimi dei

2018 - da gennaio Aumentano gas e luce. Rincari per Autostrade e 'salasso' per le multe - : Il 2018 porterà un aumento delle bollette. Lo fa sapere l'Autorità per l'Energia che, nell'aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori, ha ...

Autostrade - pedaggi più cari da gennaio : da 10 centesimi a due euro Gli esempi Aumentano anche le bollette di luce e gas : Il ministero dei Trasporti fa degli esempi per capire a cosa andrà incontro l’automobilista il 1° gennaio 2018 quando dovrà pagare il pedaggio sulle tratte autostradali che frequenta abitualmente: in alcuni casi i rincari sono di pochi centesimi, in altri si parla di diversi euro

Dal 1 gennaio Aumentano le bollette di gas e luce. Preparatevi a rincari del 5% : Dal prossimo primo gennaio la famiglia tipo registrerà un incremento del +5,3% per le forniture elettriche mentre per quelle gas del +5%. È quanto prevede l'aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori nei servizi di tutela comunicate dall'Autorità per l'energia sottolineando che per l'elettricità è stato decisivo l'incremento dei prezzi all'ingrosso e dei ...

