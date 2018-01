: RT @_pensionati_: Aumentano di importo le prestazioni pensionistiche, ecco le nuove cifre - MariniEliane : RT @_pensionati_: Aumentano di importo le prestazioni pensionistiche, ecco le nuove cifre - _pensionati_ : Aumentano di importo le prestazioni pensionistiche, ecco le nuove cifre - TutteLeNotizie : Pensioni: aumentano gli importi e si va verso l'età equiparata tra uomo e donna - Rai News -

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Dal 2018 il calendario del pagamento delle #Pensioni assume una sua cadenza definitiva. Infatti una novita' contenuta nella Legge di Bilancio riguarda proprio il giorno in cui ogni mese i pensionati potranno ricevere la #pensione. Altra novita' forse più importante ed attesa è quella degli importi in pagamento che dopo diversi anni torneranno a crescere.tutte le novita' 2018 per le pensioni gia' in essere che da domani i pensionati potranno iniziare ad incassare. Calendario strutturale Ogni fine anno iniziava un autentico balletto delle date, con i pensionati che non capivano bene quando potevano iniziare a percepire la pensione e dovevano rettificare le date mese per mese. Il primo giorno bancabile piuttosto che il secondo, l’accredito alle Poste oppure in banca rendevano la materia molto confusionaria. La nuova manovra finanziaria su questo aspetto ha fatto chiarezza ...