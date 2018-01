Audi | 2017 da ricordare | l' anno appena concluso è il migliore di sempre per il brand

Auditorium - gli appuntamenti dal 31 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 : L’Auditorium festeggia l’arrivo del nuovo anno con due imperdibili appuntamenti: con Gigi Proietti e il suo esilarante Cavalli di Battaglia e con il calore degli Harlem Gospel Choir il più famoso... L'articolo Auditorium, gli appuntamenti dal 31 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 su Roma Daily News.

Fausto & Furio - Nun potemo perde/ Oggi in tv su Italia 1 : regia di Lucio GAudino (29 dicembre 2017) : Fausto & Furio - Nun potemo perde, il film in onda su Italia 1 Oggi, venerdì 29 dicembre 2017. Nel cast: Maurizio Battista ed Enzo Salvi, alla regia Luciano Gaudino. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 21:02:00 GMT)

Audience 2017 - il calcio secondo solo a Sanremo : Audience 2017, l'ultima serata del Festival di Sanremo è stato l'evento più seguito in tv. Il calcio secondo con Juventus-Real Madrid, poi la nazionale. L'articolo Audience 2017, il calcio secondo solo a Sanremo è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti tv ieri - ‘Milan-Inter’ vs ‘Miracolo sulla 34esima strada’ | Auditel 27 dicembre 2017 : Come sono andati gli Ascolti tv di ieri sera? Cosa hanno preferito gli italiani? Il derby ‘Milan-Inter’ trasmesso su Rai 1, il film “natalizio” Miracolo sulla 34esima strada trasmesso da canale 5 o un altro film presente nella programmazione del DTT? Scopriamolo assieme con tutti i dettagli Auditel di ieri, mercoledì 27 dicembre 2017! Ascolti tv, 27 dicembre Su Rai 1, come detto, è andato in onda il ...

Ascolti tv - ‘Lazio – Fiorentina’ vs ‘Il Padrino’ | Auditel 26 dicembre 2017 : Come sono andati gli Ascolti tv del prime-time di Santo Stefano? Ha vinto Rai 2 con la partita ‘Lazio-Fiorentina’ o uno dei programmi/film tv proposti dagli altri canali del digitale terrestre? Scopriamolo a partire dalle 10:00 di questa mattina. Ascolti tv ieri Rai 1, commedia “Natale all’improvviso”. Il disperato tentativo di due coniugi di trascorrere un sereno Natale in compagnia della famiglia – prima di ...

Ascolti tv ieri - ‘Panariello sotto l’albero’ vs ‘Sacrificio d’amore’ | Auditel 22 dicembre 2017 : Auditel del 22 dicembre. Seconda puntata dello show ‘Panariello sotto l’albero’ su Rai 1 o la serie tv ‘Sacrificio d’amore’ su Canale 5? Scopriamo assieme il vincitore degli Ascolti tv ieri. Ascolti tv, 22 dicembre Rai 1, lo show “Panariello sotto l’albero”. Il secondo appuntamento in compagnia del mattacchione fiorentino Panariello ha divertito 0.000 telespettatori ieri sera. Questo ha ...

Ascolti tv ieri - ‘Panariello sotto l’albero’ vs ‘Le tre rose di Eva’ | Auditel 21 dicembre 2017 : Ascolti tv ieri. Lo show di Panariello su Rai Uno avrà sbaragliato la concorrenza sul terreno dello share? O Mediaset l’avrà spuntata anche questa volta? Per scoprirlo, non vi resta che continuare a leggere questo articolo. Dati Auditel ieri Rai 1, lo show “Panariello sotto l’albero”. L’irriverenza di Giorgio Panariello, unita alla goliardia tipica dei nativi toscani, ha divertito 0.000 italiani, gli stessi che ...

Analisi Auditel : Il pomeriggio di mercoledì 20 dicembre 2017 : Si parte alle ore 14 con le curve di Rai3 e di Canale 5 al comando nella corsia fra il 15 ed il 20% di share. Quindi abbiamo la curva di Rai1 con Zero e lode scorre ben sopra la linea del 10% di share, con la curva di Uomini e donne che scorre fin verso la soglia del 26%, in calo poi con Il Segreto. La curva di Vita in diretta scorre fra il 10 ed il 15% di share. In seguito è la curva di Vita in diretta ad essere davanti su quella del ...

Analisi Auditel : Il pomeriggio di martedì 19 dicembre 2017 : ereditSi parte alle ore 14 con le curve di Rai3 e di Canale 5 al comando nella corsia fra il 15 ed il 20% di share. Quindi abbiamo la curva di Rai1 con Zero e lode scorre ben sopra la linea del 10% di share, con la curva di Uomini e donne che scorre fin verso la soglia del 22%, in crescita poi con Il Segreto. La curva di Vita in diretta scorre fra il 10 ed il 15% di share. In seguito è la curva di Vita in diretta ad essere davanti su ...

Ascolti tv ieri : ‘Scomparsa’ vs ‘Quasi amici’ | Auditel 19 dicembre 2017 : Ascolti tv ieri, 19 dicembre 2017. Scopriamo assieme quale canale principale del digitale terrestre ha totalizzato la maggior percentuale di share ieri sera. Ricordiamo che c’era l’ultima puntata della fiction ‘Scomparsa‘ con protagonista Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno. Ascolti tv martedì 19 dicembre **i dati Auditel saranno disponibili a partire dalle ore 10.15 circa** Rai 1, la ...

Arabia SAudita in recessione nel 2017. Ma l'erede al trono è ottimista : Si prospetta un 2017 in recessione per l'Arabia Saudita, alle prese con un ampio processo di riforme che mira a rendere il primo esportatore di petrolio al mondo meno dipendente dall'oro nero

L’Audience della Serie A 2017/18 : ecco quali sono le squadre più seguite in tv : Il passaggio alla Camera ha portato una novità non da poco all’interno della Legge Melandri: per la suddivisione dei diritti tv in Serie A si terrà conto anche dell’audience televisiva. Un cambiamento approvato con un emendamento dell’onorevole Daniela Sbrollini, che ha spiegato: “Il nuovo testo completa le modifiche già approvate e che ridistribuiscono più equamente […] L'articolo L’audience della Serie A ...