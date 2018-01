Atp Doha | Travaglia e Berrettini si fermano al secondo turno

Atp Doha - Berrettini e Travaglia fuori : (ANSA) - ROMA, 3 GEN - Matteo Berrettini e Stefano Travaglia sono usciti di scena nel secondo turno del "Qatar ExxonMobil Open", torneo Atp dotato di un montepremi di 1.286.675 dollari in corso sui ...

Tennis - Atp Doha 2018 : Stefano Travaglia deve arrendersi a Guido Pella. L’azzurro eliminato negli ottavi di finale : Niente da fare per Stefano Travaglia nel secondo turno dell’ATP di Doha (Qatar). L’azzurro è stato sconfitto dall’argentino Guido Pella (n.64 ATP) con il punteggio di 7-6 6-3 in 1 ora e 37 minuti di partita. Il 26enne di Ascoli Piceno ha lottato strenuamente nel primo parziale ma l’aver perso la frazione al tie-break ha avuto conseguenze negative, costringendolo ad alzare bandiera bianca nel secondo set e salutare il ...

Tennis - Atp Doha 2018 : la corsa di Matteo Berrettini si ferma al secondo turno. Avanti il tedesco Gojowczyk : Un po’ come Paganini, Berrettini non ripete. O, meglio, non si ripete: l’azzurro esce al secondo turno del torneo ATP di Doha al cospetto del tedesco Peter Gojowczyk, che si impone con un doppio 6-2 in un match molto rapido, durato appena 53′ di gioco e mai apparso in discussione. Nel primo parziale, durato appena 24′, l’azzurro subisce il break in apertura e non riesce mai a mettere in difficoltà ...

Atp Doha : Berrettini e Travaglia al 2/o : (ANSA) - ROMA, 2 GEN - Comincia con il primo successo in un tabellone principale del circuito maggiore il 2018 di Matteo Berrettini. Il 21enne romano, numero 135 Atp, ha infatti esordito battendo il ...

Tennis - Atp Doha 2018 : Stefano Travaglia schianta Jabor Al Mutawa e vola agli ottavi di finale : Dopo il successo di Matteo Berrettini l’Italia del Tennis maschile può sorridere ancora all‘ATP di Doha (Qatar). Stefano Travaglia, infatti, ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del torneo qatariano superando in due set il padrone di casa, wild card, Jabor Al Mutawa con il punteggio di 6-1 6-2 in 54 minuti di gioco. Un match letteralmente dominato dal giocatore nostrano che così attende il vincente della sfida tra ...

Tennis - Atp Doha 2018 : che impresa di Matteo Berrettini! Battuto il serbo Troicki in tre set! : Piacevole sorpresa a Doha, nel torneo ATP 250: Matteo Berrettini, numero 135 al mondo, batte il serbo Viktor Troicki, ben 80 posizioni più in alto del nostro rappresentante, in tre set, al termine di un’autentica battaglia sportiva, ed accede al secondo turno. L’italiano si impone con il punteggio di 4-6 7-6 (5) 6-4 in due ore e venti minuti di gioco ed ora affronterà il tedesco Peter Gojowczyk. Si tratta per lui della prima vittoria ...

Tennis - Atp Doha 2018 : Thomas Fabbiano esce al primo turno. Passa il georgiano Basilashvili : Dura 78′ il torneo ATP 250 di Doha per Thomas Fabbiano, che cede al primo turno al georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 59 del ranking mondiale (14 posizioni meglio del nostro rappresentante), che si impone in due set con il punteggio di 6-4 6-3. Nel primo set parte bene l’azzurro, che nel corso del terzo gioco si procura le prime palle break (due non consecutive), ma il georgiano si salva e nel game successivo opera lo strappo, ...

Tennis - Atp Doha 2018 : Travaglia e Berrettini accedono al tabellone principale. Seppi ko nell’ultimo turno delle qualificazioni : 2 vittorie ed una sconfitta è il bilancio dell’ultimo turno di qualificazioni a Doha (Qatar) per il Tennis azzurro maschile. Erano impegnati, infatti, nell’atto conclusivo, per accedere al main draw dell’ATP 250 qatariano, tre rappresentanti del Bel Paese: Matteo Berretini, Stefano Travaglia ed Andreas Seppi. Ebbene i primi due hanno staccato il biglietto per il tabellone principale mentre il bolzanino è uscito di scena, non ...