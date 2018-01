Atalanta in semifinale di Coppa Italia

LIVE Napoli-Atalanta - Coppa Italia 2018 in DIRETTA : 1-2 - Castagne e Gomez portano gli orobici in semifinale! Partenopei sottotono : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Atalanta, quarto di finale della Coppa Italia 2017-2018. A partire dalle ore 20.45 sarà grande spettacolo allo stadio San Paolo. La capolista della ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Napoli-Atalanta 1-2 - orobici in semifinale. Castagne e Gomez affossano i partenopei : Sorpresa grande allo stadio San Paolo nei quarti di finale di Coppa Italia 2017-2018. Il Napoli, capolista in Serie A, esce sconfitto dalla sfida contro l’Atalanta 2-1, dovendo incassare un’altra eliminazione dopo quella in Champions League. Grande prestazione degli uomini di Giampiero Gasperini impostosi 2-1 grazie alle reti di Castagne al 50′ e Gomez all’ 81′. A nulla è servita la marcatura di Mertens all’ ...

Coppa Italia, highlights Napoli-Atalanta 1-2: Castagne e Gomez portano i nerazzurri in semifinale (VIDEO) Il Napoli, reduce dalla vittoria di Crotone, ospita l'Atalanta per i quarti di Coppa Italia. Al San Paolo, i nerazzurri vincono per 2 a 1 grazie ai gol di ...

Inizio di 2018 da incubo per il Napoli : eliminato dalla Coppa Italia - la colpa è di De Laurentiis. Atalanta in semifinale con merito! : 1/12 LaPresse/Gerardo Cafaro ...

