Atalanta | Gasperini è raggiante | “Il Napoli soffre sempre con noi…”

Napoli - sorpresa Atalanta. La squadra di Gasperini vince al San Paolo e vola in semifinale : L' Atalanta vola in semifinale di Coppa Italia . La squadra di Gasperini ha battuto 2-1 al San Paolo il Napoli. Tutte le reti nella ripresa: Castagne sblocca al 50', poi all'81' raddoppia per gli ...

Napoli-Atalanta 1-2 - Gasperini in semifinale. Sarri fuori dalla Coppa Italia : NAPOLI - Il 2018 si apre con un colpo di scena. Il primo match dell'anno al San Paolo regala una storica semifinale all' Atalanta : il Napoli è fuori dalla Coppa Italia. Non basta il gol di Mertens , ...

Formazioni ufficiali Napoli-Atalanta : le scelte di Sarri e Gasperini : Formazioni ufficiali Napoli-Atalanta – Il 2018 del calcio italiano partirà ufficialmente questa sera con la sfida tra Napoli e Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. I partenopei sono reduci dalla vittoria in campionato con il Crotone che ha regalato alla squadra di Sarri il titolo di ‘Campione d’Inverno’. Gli orobici invece nell’ultima gara del 2017 hanno rimediato un brusco ko con il Cagliari che ...

Atalanta - Gasperini : 'Copio e trasformo - quest'anno risultati eclatanti. Lippi un modello' : Nono posto in campionato e il pass per i sedicesimi di Europa League già in tasca, dove di fronte ci sarà nientemeno che il Borussia Dortmund. Stagione di sorprese ed esaltanti vittorie quella dell'...

Atalanta - Gasperini : "In Europa League risultati eclatanti. Lippi è un modello" : "Il quarto posto dello scorso anno è stato un grande risultato che ha avuto una risonanza incredibile in tutta la provincia, in Italia e anche in Europa. Abbiamo ottenuto risultati eclatanti anche ...

Gasperini racconta la sua Atalanta : “io non ho inventato nulla…” : “Quando ero giocatore osservavo con ammirazione Enrico Catuzzi. E’ stato il primo allenatore in Italia nei primi anni 80′ a passare dalla marcatura a uomo alla ‘zona’. Poi sicuramente mi sono ispirato a Galeone, a Lippi perche’ quando ero allenatore delle giovanili della Juventus lui era in prima squadra. Al di la’ degli allenatori sono stato attratto prima dal calcio olandese, poi da quello ...

Coppa Italia - L'Atalanta sa come battere il Napoli - Gasperini sicuro : 'l'anno scorso ci riuscimmo - ci riproveremo' : 'Può essere una bella partita le parole del tecnico delL'Atalanta ai microfoni di Rai Sport sono due squadre che hanno fatto un 2017 molto buono e si ritrovano a giocare un quarto di finale di Coppa ...

Atalanta - Gasperini : 'A Napoli può succedere di tutto' : Alla vigilia del quarto di finale dell' Atalanta al San Paolo, Gian Piero Gasperini ai microfoni del tg sport di Rai 2 ha ricordato il precedente del 25 febbraio scorso quando i nerazzurri stesero l'...

Coppa Italia 2018 - Napoli-Atalanta : probabili formazioni. Insigne e il tridente dal 1' senza Jorginho - difficoltà per Gasperini : Napoli-Atalanta sarà il terzo quarto di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Le due squadre si affronteranno martedì 2 gennaio (ore 20.45): rientro col botto da Capodanno per entrambe le squadre che cercheranno la qualificazione alle semifinali dove affronteranno la vincente di Juventus-Torino. Si preannuncia un San Paolo infuocato per spingere la capolista verso il passaggio del turno. Gli orobici proveranno a sovvertire il pronostico ...

Gasperini mostra gli artigli - Napoli-Atalanta è alle porte : “abbiamo tanta rabbia” : Il tecnico dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, ha parlato al sito ufficiale del club in vista della gara di domani contro il Napoli. I bergamaschi tornano subito in campo nel nuovo anno per onorare l’impegno in Coppa Italia. “C’è un po’ di amarezza dopo il ko con il Cagliari. Sono partite difficili da interpretare, abbiamo creato tanto ma abbiamo fatto qualche errore in occasione dei loro gol. Ci siamo complicati la vita. Dovevamo ...

Serie A Atalanta - Gasperini : "Persa una grande opportunità" : BERGAMO - "Mi è sembrata un po' la fotocopia della partita dell'anno scorso contro l'Udinese, insomma un match stregato". Gian Piero Gasperini si rammarica per il tonfo casalingo dell' Atalanta contro ...

Juve - occhi in casa Atalanta : la risposta di Gasperini : Il tecnico nerazzurro, a La Gazzetta dello Sport , ha detto la sua sulla finestra di trasferimenti invernale: 'Odio il mercato aperto e temo il prossimo, ma di solito in gennaio si fanno meno danni'.

Serie A Atalanta - Gasperini fissa l'obiettivo : "Giriamo a trenta punti" : BERGAMO - " Vincendo domani chiuderemmo in modo molto soddisfacente il girone d'andata: girare a trenta punti significherebbe poter puntare al sesto posto se non addirittura ripetere lo scorso ...

Atalanta - Gasperini ripercorre il 2017 e pensa al futuro : “Io al Milan o al Torino? Ecco cosa penso” : Il 2017 sta per concludersi e per l’Atalanta sarà un anno da ricordare per il campionato straordinario della passata stagione che è ha portato alla qualificazione all’Europa League. Intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Gian Piero Gasperini ha ripercorso quello che è stato definito “un grandissimo anno, quasi da avere timore che finisca. Siamo andati oltre ogni previsione, tecnica ed economica. Abbiamo fatto ...