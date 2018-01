Apple punta su Netflix ma è solo un ' gioco' di Citi per ora

Apple punta a Netflix per contrastare Amazon & C. : La riforma fiscale di Trump «regalerà» Netflix ad Apple? Secondo gli analisti c'è una probabilità del 40% che ciò accada. Grazie alla riforma fiscale appena varata infatti Cupertino potrà riportare negli Stati Uniti a prezzi di saldo circa 250 miliardi di dollari che potrebbero dunque essere investiti in nuove acquisizioni. E, dato che la Mela ha grandi progetti di investimento sui contenuti, per gli analisti di Citi ci ...