APPLE | BATTERIA IPHONE NUOVA A 29 EURO Chi ha diritto alla sostituzione e i trucchi per

iPhone : APPLE sostituisce la batteria a 29 euro : Apple ha iniziato a sostituire la batteria degli iPhone (dal 6 in poi) a 29 euro. Il prezzo precedente all’iniziativa era di ben 89 e dobbiamo il forte sconto al caso scoppiato sugli iPhone rallentati. L’azienda ci invita dunque a sostituire la nostra batteria a cuor leggero. Le condizioni per ottenere lo sconto sono quelle di avere tutti i documenti di acquisto del nostro iPhone e di non averlo riparato con pezzi non originali. Ma ...

APPLE - parte la sostituzione della batteria degli iPhone a 29 euro : come richiederla : Dopo il caos sui rallentamenti dei software dei vecchi iPhone senza comunicarlo in maniera chiara a chi li aveva comprati e dopo le scuse, è il momento dei rimborsi o delle agevolazioni.Da oggi 2 gennaio infatti parte la sostituzione della batteria degli iPhone a 29 euro, indipendentemente dal fatto che la batteria superi il test diagnostico. Chi l'ha già cambiata a prezzo pieno invece potrà chiedere il rimborso alla Mela morsicata ...

'Caso batteria' - i 2 errori del call center APPLE che mandano fuori strada i proprietari di iPhone : ... il programma di sostituzione delle batterie più vecchie (che sarebbero 'responsabili' della riduzione delle prestazioni degli smartphone) è 'valido in tutto il mondo fino a dicembre 2018' e non '...

iPhone lenti - sconto su sostituzione batteria : sono le scuse di APPLE : Apple prova a risollevare la propria immagine pubblicando una lettera di scuse ai propri clienti dopo essere stata costretta ad ammettere di aver rallentato i vecchi iPhone per preservarne la durata della batteria. “C’è stato un fraintendimento e sappiamo che alcuni di voi ritengono che Apple vi abbia deluso. Ci scusiamo” ha scritto Cupertino in un messaggio comparso sul sito ufficiale dell’azienda. I fan della Mela di mezzo mondo che ...

APPLE nega accuse rallentamenti intenzionali iPhone - offre sconto batteria di 50 dollari : Apple si è scusata con i clienti per il caso dei rallentamenti di alcuni modelli dell'iPhone che, secondo le accuse, sarebbero stati intenzionali, al fine di convincere gli utenti a rimpiazzare gli ...

iPhone con batteria difettosa rallentati - APPLE si scusa e consentirà di cambiare la batteria con 29$ - : Si parte da gennaio con disponibilità in tutto il mondo fino a dicembre 2018. Dettagli saranno presto disponibili sul sito Apple. All'inizio del 2018 rilasceremo un aggiornamento software per iOS con ...

APPLE ammette di rallentare i vecchi iphone con la batteria usurata : parte la class action : Negli Stati Uniti sono partite le prime «class action» (cause legali di massa) contro Apple dopo che la casa di Cupertino è stata costretta ad ammettere di aver volontariamente rallentato le prestazioni dei modelli meno recenti di iphone (a partire dal 7 in vendita solo dallo scorso anno), ufficialm

Azioni legali contro APPLE per iPhone rallentati se con problemi di batteria dopo iOS 11 : Tutti contro Apple. All'indomani dell'ammissione da parte dell'azienda di Cupertino di aver rallentato intenzionalmente gli iPhone con l'aggiornamento iOS 11 e release successive nel caso di modelli con problemi di batteria, stiamo assistendo ad una vera e propria campagna social contro Tim Cook e compagni. Non solo, visto che negli Stati Uniti si sta procedendo anche per vie legali alla richiesta di un rimborso per il torto subito. Della ...

APPLE : la lista degli iPhone con le prestazioni limitate per la batteria : Le recenti dichiarazioni di Apple hanno scatenato un vero putiferio in rete, tanto che negli Stati Uniti si rincorrono con sempre più insistenza le voci di una possibile class action contro la casa di Cupertino. Tutto è nato dalla segnalazione di John Poole, sviluppatore di Geekbeench, autore di un report elaborato nel quale è evidenziata l'introduzione di un sistema automatico in grado di ridurre la frequenza del processore quando la carica ...

APPLE ammette : per problemi di batteria - iPhone depotenziati con gli aggiornamenti iOS 11 : Mancava solo la conferma e questa è arrivata: a causa dei problemi con le batterie di iPhone più datate, Apple sta procedendo con gli ultimi aggiornamenti iOS 11 a depotenziare i melafonini, così come raccontato pure qualche giorno fa e svelato per la prima volta attraverso una serie di test Geekbench. In quel di Cupertino, insomma, provvederebbero a diminuire le prestazioni da remoto anche se lo scopo non sarebbe quello di costringere gli ...

iPhone lento? 'APPLE ha ridotto la velocità per far durare di più la batteria' : SAN FRANCISCO iPhone lento? Forse è colpa di Apple. Secondo diversi siti specializzati, infatti, il colosso californiano avrebbe volutamente rallentato il software per limitare il consumo di batteria. ...

Problemi batteria iPhone 7 e 6S con aggiornamento iOS 11 : APPLE limita prestazioni - le prove : Gran brutta storia quella relativa ai Problemi di batteria su iPhone 6S e iPhone 7 perché sia legati all'aggiornamento iOS 11 e tutte le sue release successive, sia alla componente hardware della batteria appunto. Dopo un primo dubbio sul fatto che Apple potesse operare appositamente per depotenziare i più vecchi melafonini attraverso un intervento software, ecco che alcuni dati concreti vanno proprio in questa direzione, mettendo in luce un ...

APPLE iPhone X - nel 2018 possibili novità riguardanti la batteria : ecco quali : Nonostante un successo oramai evidente dimostrato dai 55 milioni di dispositivi venduti nel primo trimestre di lancio sul mercato, l'iPhone X è in continua evoluzione: Apple infatti sta già programmando il lavoro riguardo al prossimo anno, con clamorose novità che dovrebbero rendere ancora più prestazionale il nuovo smartphone del decennale. Un miglioramento notevole che ha riguardato non solo il design ma anche alcune funzionalità davvero ...