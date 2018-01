Apple - al via la sostituzione delle batterie iPhone a 29 euro : come richiederla : Dopo la bufera scagliatasi sulla Apple nei giorni scorsi, causata dal malcontento di schiere di consumatori infuriati, l'azienda ha deciso di anticipare l'avvio del programma di sostituzione delle batterie usurate su alcuni modelli di iPhone. Per cercare di riportare il sereno e riguadagnare qualche punto in più a proprio favore, l'azienda capitanata da Tim Cook ha anche stabilito un drastico taglio dei prezzi. Da oggi 2 gennaio 2018, in ...

Apple ammette “rallentamenti” su vecchi Iphone dopo gli aggiornamenti. Al via tre class action negli Usa : Caos per Apple alla vigilia delle feste: tre class action sono state avviate negli Stati Uniti dopo che Cupertino ha ammesso “rallentamenti” dei vecchi Iphone dopo che vengono fatti gli aggiornamenti. “Apple sapeva che la sostituzione della batteria avrebbe migliorato la perfomance dei dispositivi più vecchi” si legge in una delle azioni legali avviata in una corte federale dell’Illinois e riportata dai media americani. ...

Apple : rinviato a 2018 il lancio dell’assistente vocale casalingo HomePod : Apple ha annunciato il rinvio al 2018 del lancio di HomePod, il suo smart speaker, ovvero l’assistente vocale intelligente casalingo, che dovra’ fare concorrenza a Amazon Echo e a Google Home: “Siamo impazienti di far conoscere al pubblico HomePod, il rivoluzionario altoparlante di Apple, ma abbiamo bisogno di piu’ tempo del previsto”, ha spiegato Apple in un comunicato. “Inizieremo le vendite negli Usa, nel ...

Apple ha rinviato la messa in vendita del suo assistente per la casa - HomePod : Apple ha rinviato la messa in vendita del suo assistente per la casa, HomePod. Era prevista per dicembre 2017, in tempo per il periodo di Natale, ma è stata rinviata ai primi mesi del 2018. Un portavoce di Apple ha The post Apple ha rinviato la messa in vendita del suo assistente per la casa, HomePod appeared first on Il Post.

Apple - al via le code kilometriche Partono le vendite dell'iPhone X Ora la Mela vale 900 mld di dollari : Dopo una lunga attesa per i fan della Mela oggi è il giorno del debutto, nei negozi d 55 Paesi, dell'iPhone X, lo smartphone di Apple che celebra il decimo compleanno del Melafonino voluto da Steve Jobs che ha rivoluzionato il mercato. Segui su affaritaliani.it

Tempi di spedizione ed uscita dell’iPhone X in Italia : ritardi anche con preordini via Apple Store : Non ci sono buone notizie per chi è interessato all'acquisto di un nuovo iPhone X oggi 27 ottobre, visto che dai preordini scattati in Italia pochi minuti è possibile già risalire ad una doccia gelata per chi sperava in una rapida uscita. Pur effettuando il suddetto preordine tramite Apple Store, al momento della pubblicazione dell'articolo è possibile notare che la data utile per riscuotere il device non è più quella del 3 novembre, ...

Apple - HSBC avvia copertura titolo con "buy" : (Teleborsa) - Performance debole per la casa di Cupertino, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,77% rispetto alla seduta precedente. Gli analisti di HSBC hanno avviato la copertura ...