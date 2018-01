Antipatriottico | Fuori di testa Russiagate | lite Bannon-Trump

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Volano stracci tra Stevee Donald. L'ex consigliere del presidente degli Stati Uniti in un libro parla di alcuni presunti incontri tra il tycoon e e un avvocato russo allaTower. In colloquio con l'autore del volume, Michel Wolff,avrebbe parlato di incontri "sovversivi" e di discussioni "atipatriottiche" tra il figlio del presidente e alcuni emissari russi. Parole, quelle riportate nel libro, che potrebbero creare non pochi problemi al presidente Usa. E così lo stessoha deciso di intervenire e di commentare in modo duro le parole di: "Stevenon ha nulla a che fare con me o con la mia presidenza. Quando è stato licenziato non solo ha perso il lavoro ma anche la ragione. Steve era un membro dello staff che ha lavorato per me dopo che io avevo già vinto la nomination (repubblicana alla ...