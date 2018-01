Anno nuovo | vecchi problemi | OTA di Android 8 0 Oreo cancellato per OnePlus 5

Gianni AlemAnno e Isabella Rauti si separano (di nuovo). In amore e in politica : Roma, 2 gennaio 2018 - Ma come, proprio adesso che stavate per raggiungere un quarto di secolo di matrimonio? E invece, sì. È vero. La 'coppia nera' è giunta al capolinea: Gianni Alemanno " ricordato ...

Gianni AlemAnno e Isabella Rauti si separano di nuovo : "Abbiamo due case pure in politica" : "Mi separo, di nuovo, da Alemanno. Io con Meloni, lui con Salvini". Isabella Rauti spiega al quotidiano La Verità cosa sta succedendo: "Contrasti prima personali e poi politici". Si scioglie ancora una volta la coppia storica della destra italiana. Il primo allontanamento avvenne nel 1996, quando la Rauti scelse di rimanere nella Fiamma Tricolore con il padre Pino Rauti.A distanza di anni giunge la seconda rottura. I motivi della ...

Brescia ospita Cremona - il nuovo Anno si apre con un derby di grande fascino : La radiocronaca integrale del match, invece, sarà sulle frequenze di Radio Bresciasette (94.800 e 95.100 FM nella zona di Brescia) e in streaming sul sito www.radioBresciasette.it. La partita sarà ...

Calendario 2018 : ecco tutti i ponti e i giorni festivi del nuovo Anno : Termina un 2017 con tanti weekend lunghi e ponti, inizia un 2018 purtroppo più “avaro” perché molte delle feste nazionali cadranno proprio nel fine settimana. Nel dettaglio, dopo il primo gennaio di lunedì, l’Epifania sarà di sabato: quindi niente ponte nelle festività natalizie. Pasqua e Pasquetta saranno l’1 e il 2 aprile, e la festa successiva sarà quella della Liberazione, il 25 aprile, mercoledì: nonostante ...

Propositi per l’Anno nuovo : fidarsi meno - fidarsi meglio : Questo 2017, mi dicono a causa di Saturno che ha colpito sia il mio segno che l'ascendente, è stato duro. Non solo duro, intendiamoci. È stato l'anno che ha messo anche le basi professionali al mio futuro, che mi ha permesso un bel salto nella vita privata e anche in quella pubblica, che mi ha portata a lavorare in proprio e a liberarmi da alcune persone che non mi piacevano più ma continuavo a frequentare lo ...

2018 - in cinquemila in piazza Duomo a salutare il nuovo Anno : Folla in piazza Duomo per aspettare il nuovo anno. Oltre cinquemila persone hanno assistito al concerto del 31 dicembre della Divina Band, che ha proposto hit nazionali e internazionali degli anni 70 ...

Benvenuto Anno nuovo - pieno di cose che ci sono già state : A fine 2016 ebbi una strana conversazione via Facebook. Amico61 era uno sconosciuto, celato dietro l’avatar di una lucertola, e subito scomparso nel deep web. Ma si è rifatto vivo all’alba del 2018. Amico61. Hai usato l’App che poteva cambiarti la vita, il calendario capace di previsioni perfette? Dopo la nostra discussione sull’inutilità del futuro, avrei dovuto eliminare l’app “Futura17”. Non l’ho fatto e, ogni tanto, l’ho ...

Essere qui - il nuovo Anno regala ai fan il sesto album di Emma Marrone : Indietro 2 gennaio 2018 ROMA – “Aspetto il 2018 a braccia aperte senza paura”. Così Emma Marrone ha salutato l’anno che è appena passato, emozionata per un futuro più che prossimo. Arriverà il 26 gennaio, infatti, il suo nuovo album: il sesto. Si chiama Essere qui ed è anticipato dal singolo L’isola, in rotazione radiofonica, […] L'articolo Essere qui, il nuovo anno regala ai fan il sesto album di Emma Marrone sembra Essere il primo su ...

Camere - con il nuovo Anno salta il tetto agli stipendi doro : Per i dipendenti di Camera e Senato il 2018 si apre con una bella sorpresa: dall'1 gennaio è saltato il tetto agli stipendi d'oro fissato, nel 2014, ad un massimo di 240.000 euro. Barbieri, ...

Paolo Fox a I Fatti Vostri - dalla Vergine al Capricono : il podio del nuovo Anno : C’era attesa tra gli appassionati degli astri per le previsioni di Paolo Fox. Nel corso della puntata di Affari Tuoi del primo gennaio il seguitissimo astrologo ha rivelato quali segni vivranno un 2018 al top e quali dovranno mordere il freno in attesa di tempi migliori. Durate la trasmissione l’esperto ha illustrato anche dei grafici per mostrare l’andamento della salute, del lavoro e dell’amore. Entrando nel dettaglio per l’Ariete sarà un ...

I cinesi d'oltremare commentano positivamente il messaggio di auguri per il nuovo Anno di Xi Jinping : ... Yang Shen, ha menzionato il fatto che il presidente Xi Jinping ha ricordato che nel 2018 ricorre il 40esimo anniversario dell'adozione della politica di riforma e apertura, dichiarando "anche noi ...