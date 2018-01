Amore senza tempo | l’unione civile tra due signore di 80 anni a Modena

Ascolti TV | Venerdì 29 dicembre 2017. Maleficent 15.4% - sempre peggio Sacrificio d’Amore (9.6%). Flop La Strada Senza Tasse (3.4%) : Maleficent Su Rai1 il film Maleficent ha conquistato 3.540.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale 5 la fiction Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 2.139.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Real Steel ha interessato 1.342.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Fausto & Furio – Nun potemo perde ha intrattenuto 1.592.000 spettatori (7%). Su Rai3 La Strada Senza Tasse ha raccolto davanti al video ...

L'Amore impossibile di Esraa e Omar in Egitto. 'Rapiti e arrestati senza accuse - chiedo la grazia per Omar. Vogliamo solo una vita normale' : Nel 2015, le immagini della madre di Esraa singhiozzante in tribunale fecero il giro del mondo, alcuni dei quotidiani più importanti, come il New York Times o il Guardian, raccontarono la storia di ...

L'Amore impossibile di Esraa e Omar in Egitto. "Rapiti e arrestati senza accuse - chiedo la grazia per Omar. Vogliamo solo una vita normale" : Nel 2015, Esraa al Taweel aveva 23 anni, non poteva immaginare che dopo una cena con il suo fidanzato Omar e un amico, la sua vita sarebbe cambiata per sempre. Bendata, legata, chiusa in un luogo sconosciuto e privata della possibilità di contattare familiari o amici, la ragazza fu rapita la sera del primo giugno 2015 da un furgone dei servizi segreti egiziani e da allora, per due settimane, sparì nel nulla. Per 14 lunghissimi ...

GEORGINA RODRIGUEZ/ La fidanzata di Ronaldo parla della figlia : un Amore senza confini : GEORGINA RODRIGUEZ, le prime dichiarazioni della fidanzata di Cristiano Ronaldo dopo la nascita della figlia Alana Martina: "È stato sublime, non volevo staccarmi da lei"(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 18:05:00 GMT)

Tempesta d’Amore - anticipazioni tedesche : TINA vede NILS “senza veli”! : Sviluppi davvero inaspettati in arrivo per una delle coppie più amate di Tempesta d’amore: TINA Kessler (Christin Balogh) e NILS Heinemann (Florian Stadler)! Da anni i fan di questi due personaggi chiedono a gran voce una storia d’amore per i loro beniamini e presto potrebbero venire accontentati.. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a inizio gennaio! Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: TINA ...

Biondo/ Amici 17 - una settimana di 'assenza'. Diviso tra l'Amore e la sfida di oggi : Mentre Federico e i The Jab hanno affrontato la sfida in settimana su Real Time, per Biondo c'è la diretta di sabato per affrontare il suo rivale. Il cantante dovrà lasciare Amici 17?(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 11:54:00 GMT)

Gomorra senza pace. Gratteri : "C'è il rischio emulazione - è diseducativo". D'Amore : "Attenti alla censura" : La terza serie di Gomorra si lascia alle spalle la boa di metà stagione e puntuale, ritorna il dibattito sull'opportunità di rappresentare il male in tv e del pericolo di spingere l'audience ad empatizzare con esso. Il dibattito era stato innescato dai magistrati Giuseppe Borrelli e Federico Cafiero De Raho, che avevano parlato di "rappresentazione pericolosa", parole davanti alle quali Marco D'Amore, il Ciro Di Marzio di Gomorra, ...

Andrej Zvjagincev/ Ho deciso di raccontare l’indifferenza tra le persone delle famiglie senza Amore : Loveless, in uscita il nuovo film del regista Andrej Zvjagincev sull'indifferenza tra individui. Nel mirino del regista c'è il gelo presente nella famiglia.(Pubblicato il Sat, 11 Nov 2017 06:41:00 GMT)

Senza Amore non c'è storia e dietro ogni capolavoro c'è una musa dimenticata : Dopo L'arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita, uno dei bestseller italiani dell'ultimo anno, Alessandro D'Avenia ha scritto ogni storia è una storia d'amore, appena pubblicato, come i suoi romanzi precedenti, da Mondadori (pagg. 322, euro 20): trentasei storie di donne, muse di grandi poeti, artisti, scrittori, che raccontano l'amore (e il disamore). Storie di grande dolore, come quella di Elizabeth ...

Amore finito tra Bianca Atzei e Max Biaggi. Lei rivela : mi ha lasciata senza dirmi perché : Il settimanale Chi in edicola da mercoledì rivela in esclusiva che Max Biaggi e Bianca Atzei si sono lasciati. La decisione, dopo due anni d'Amore, è stata presa dall'ex campione di motociclismo. La ...

Pino Daniele - lo scatto con la mamma che spopola sul web : 'Amore senza fine' : Fa incetta di like e condivisioni sui social un post lanciato da Nello Daniele e condiviso dalla pagina Facebook 'Pino Daniele - Il mito' che ritrae l'indimenticabile 'nero a metà' con sua madre Rita ...

Smart drug e umarells per 'L'elisir d'Amore' dei Senzaspine : Bologna, 3 nov. (askanews) Al posto dei contadini di un villaggio dei paesi baschi alla fine del XVIII secolo, un parco popolato da 'umarells', ragazzi che giocano a pallone, istruttori di yoga e ...