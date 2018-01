Allerta Meteo USA | l’ondata di aria gelida si intensifica nel weekend MAPPE e

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per i forti venti : “nuova burrasca in arrivo” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese determinerà, nella giornata di domani, una nuova intensificazione della ventilazione sui settori alpini occidentali, sull’Emilia Romagna e sulle regioni centro – meridionali, in particolare su Marche, Calabria e isole maggiori. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali ...

Allerta Meteo USA : neve e ghiaccio minacciano tutta la costa Atlantica fino alla Florida [MAPPE e AGGIORNAMENTI] : 1/4 ...

Allerta Meteo Valle d’Aosta : ancora neve - torna il pericolo valanghe : In virtu’ delle precipitazioni attese dalla serata per le prossime 36 ore, la Regione segnala una criticita’ ‘arancione’ (moderata, livello 2 su 3) per pericolo valanghe in Valle d’Aosta, ad eccezione della bassa Valle, dove la criticita’ e’ ‘gialla’ (ordinaria, 1 su 3). Le precipitazioni saranno “localmente anche molto intense” lungo la dorsale alpina e le valli del Gran ...

Allerta Meteo Sardegna : burrasca di maestrale sull’Isola fino al 3 gennaio : La Protezione civile ha prolungato l’Allerta meteo in Sardegna per vento e mareggiate che si sarebbe dovuta concludere alla mezzanotte di domani. Ora l’avviso scatta dalle 9 del 3 gennaio e per le successive 33 ore, quindi fino alle 18 del 4. Sono previsti venti di ponente o di maestrale che assumeranno intensità di burrasca, o burrasca forte, lungo le coste della Gallura e in prossimità dei rilievi. Possibili mareggiate sulle coste ...

Allerta Meteo USA : il gelo che ha colpito gli Stati Uniti ha causato almeno due morti : Il freddo polare che ha stretto in una morsa gran parte degli Stati Uniti centrali in questo inizio del 2018 sta infrangendo record secolari e ha portato almeno due morti attribuite all’esposizione alle temperature pericolosamente basse. Il National Weather Service ha diramato allerte di vento gelido per una vasta area che va dalla parte meridionale del Texas al Canada e da Montana e Wyoming attraverso il New England. Le temperature sono ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio neve dalle 6 di domani : Sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, la Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per rischio neve valida dalle 6 di domani, 3 gennaio, e fino a ulteriore aggiornamento, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), NV-03 (Alta Valtellina), NV-04 (Prealpi Varesine), NV-05 (Prealpi comasche-lecchesi), NV-06 (Prealpi ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “arancione” per vento : La Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha emesso un’Allerta Meteo con criticità “arancione” e “gialla” per vento, valida “dalle 00:00 del 3 gennaio 2018 fino alle 00:00 del 4 gennaio 2018”. Domani si prevede ventilazione sostenuta da sudovest sui settori appenninici; venti di burrasca moderata (62-74 km/h) nella zona dei bacini romagnoli e della montagna emiliana orientale; venti forti ...

La tempesta Eleanor punta sulla Francia : Allerta Meteo anche a Parigi : Dopo la tempesta Carmen, la Francia si prepara all’arrivo di “Eleanor“: meteo France ha emesso l’allerta arancione per 21 dipartimenti transalpini, inclusa la regione di Parigi. La fase di maltempo intenso dovrebbe avere inizio alla mezzanotte e durare almeno fino alle 17 di domani. Nei giorni scorsi la tempesta Carmen aveva fatto registrare venti fino a 100 km/h, ha causato una vittima e lasciato almeno 65 mila utenze ...

Allerta Meteo USA - freddo per tutta la settimana : temperature incredibili [GALLERY] : 1/12 ...

Allerta Meteo - vortice instabile di stampo Nord Atlantico in azione al Centro-Sud : tornano piogge - freddo e neve in montagna : 1/11 ...

Allerta Meteo USA : violentissima tempesta di gelo in arrivo sulle coste Atlantiche - allarme “Blizzard” [MAPPE] : 1/4 ...

Allerta Meteo Aeronautica Militare - intensi venti e mareggiate su Sicilia - Calabria - Sardegna. Previsti anche temporali. : Il transito di una saccatura nord-atlantica determinerà nelle prossime ore intensi venti di maestrale sui settori occidentali della penisola. Domani Previsti venti forti su Sicilia e Calabria, con...

Allerta Meteo Toscana - Mare e Vento 1/2 Gennaio 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Vento Vento: oggi, lunedì, graduale intensificazione dei venti fino a forti da ovest, sud-ovest in serata. Attese in serata forti raffiche in Arcipelago e lungo la costa centro-settentrionale e localmente sui crinali appenninici e sull’Amiata. Rotazione a Maestrale nel corso delle prime ore […]

Allerta Meteo Puglia : codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico : La Protezione civile della Regione Puglia ha diffuso oggi l’Allerta meteo per la giornata di domani, 2 gennaio, dalle ore 9 e per le successive nove ore per criticità ordinaria. È stato attivato il livello di attenzione e di Allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico. L'articolo Allerta meteo Puglia: codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico sembra essere il primo su meteo Web.