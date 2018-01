Allerta meteo | situazione in rapido peggioramento Raffiche di vento estreme quasi a 200

Allerta meteo Campania : dalle 20 vento forte e mare agitato : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per vento e mare. In particolare, a partire dalle 20 di questa sera e fino alle 8 di domani mattina, sull’intero territorio insisteranno venti forti nord-occidentali con locali rinforzi. Il mare sara’ agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti. La Protezione civile raccomanda alle autorita’ competenti di porre in essere tutte le ...

Allerta meteo USA - -37°C a Chicago - -24°C a Indianapolis : ecco come le città stanno reagendo alle condizioni di freddo estremo : Il rigido tempo invernale che ha portato le temperature sotto lo zero in molte parti degli USA sta minacciando di portare neve e ghiaccio anche in parti del sud che solo raramente vedono cadere fiocchi di neve, e ancora meno li vedono accumulare al suolo. Per esempio, a Savannah, una città costiera della Georgia che non ha visto nevicate notevoli dal febbraio 2010, sono previsti fino a 5 centimetri di neve e grandine. Nonostante le autorità ...

Allerta meteo USA - maxi tamponamento a catena sulla I-90 a Buffalo : almeno 75 veicoli coinvolti : Negli Stati Uniti, le condizioni di bufera nello stato di New York hanno causato un maxi tamponamento a catena nell’area di Buffalo, secondo quanto riporta Buffalo News. Si crede che almeno 75 veicoli siano stati coinvolti sull’Interstate 90, con almeno una persona rimasta uccisa e un’altra gravemente ferita, secondo la polizia. Mark Poloncarz, sindaco dell’Eire County, nello stato di New York, ha chiarito via Twitter che circa 22 veicoli sono ...

Allerta meteo : venti tempestosi attesi dalla sera su Sicilia e Calabria. Fino a 100 km/h e oltre. : La nostra penisola sta vivendo una fase caratterizzata da intensi venti occidentali, che stanno colpendo soprattutto le aree tirreniche. Oggi sarà una giornata molto ventosa soprattutto sui...

Allerta meteo USA - freddo incredibile anche nel Golfo del Messico : sulle coste di Florida - Texas e Louisiana temperature più basse dell’Alaska! : La tempesta di freddo polare che sta attanagliando gli Stati Uniti oggi, mercoledì 3 gennaio, piomberà anche sulle coste della Georgia e della Carolina del Sud, promettendo scene contraddittorie di palme e querce ricoperte da ghiaccio e neve. Per quanto riguarda il Golfo del Messico, il grande gelo dell’est ha trasformato una fontana di Pensacola, in Florida, in una scultura di ghiaccio (come testimonia la foto di Natalie Kirkland in basso). A ...

Allerta meteo USA : l’ondata di aria gelida si intensifica nel weekend [MAPPE e AGGIORNAMENTI] : 1/3 ...

Allerta meteo - avviso della protezione civile per i forti venti : “nuova burrasca in arrivo” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese determinerà, nella giornata di domani, una nuova intensificazione della ventilazione sui settori alpini occidentali, sull’Emilia Romagna e sulle regioni centro – meridionali, in particolare su Marche, Calabria e isole maggiori. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali ...

Allerta meteo USA : neve e ghiaccio minacciano tutta la costa Atlantica fino alla Florida [MAPPE e AGGIORNAMENTI] : 1/4 ...

Allerta meteo Valle d’Aosta : ancora neve - torna il pericolo valanghe : In virtu’ delle precipitazioni attese dalla serata per le prossime 36 ore, la Regione segnala una criticita’ ‘arancione’ (moderata, livello 2 su 3) per pericolo valanghe in Valle d’Aosta, ad eccezione della bassa Valle, dove la criticita’ e’ ‘gialla’ (ordinaria, 1 su 3). Le precipitazioni saranno “localmente anche molto intense” lungo la dorsale alpina e le valli del Gran ...

Allerta meteo Sardegna : burrasca di maestrale sull’Isola fino al 3 gennaio : La Protezione civile ha prolungato l’Allerta meteo in Sardegna per vento e mareggiate che si sarebbe dovuta concludere alla mezzanotte di domani. Ora l’avviso scatta dalle 9 del 3 gennaio e per le successive 33 ore, quindi fino alle 18 del 4. Sono previsti venti di ponente o di maestrale che assumeranno intensità di burrasca, o burrasca forte, lungo le coste della Gallura e in prossimità dei rilievi. Possibili mareggiate sulle coste ...

Allerta meteo USA : il gelo che ha colpito gli Stati Uniti ha causato almeno due morti : Il freddo polare che ha stretto in una morsa gran parte degli Stati Uniti centrali in questo inizio del 2018 sta infrangendo record secolari e ha portato almeno due morti attribuite all’esposizione alle temperature pericolosamente basse. Il National Weather Service ha diramato allerte di vento gelido per una vasta area che va dalla parte meridionale del Texas al Canada e da Montana e Wyoming attraverso il New England. Le temperature sono ...

Allerta meteo Lombardia : criticità “gialla” per rischio neve dalle 6 di domani : Sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, la Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per rischio neve valida dalle 6 di domani, 3 gennaio, e fino a ulteriore aggiornamento, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), NV-03 (Alta Valtellina), NV-04 (Prealpi Varesine), NV-05 (Prealpi comasche-lecchesi), NV-06 (Prealpi ...

Allerta meteo Emilia-Romagna : criticità “arancione” per vento : La Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha emesso un’Allerta Meteo con criticità “arancione” e “gialla” per vento, valida “dalle 00:00 del 3 gennaio 2018 fino alle 00:00 del 4 gennaio 2018”. Domani si prevede ventilazione sostenuta da sudovest sui settori appenninici; venti di burrasca moderata (62-74 km/h) nella zona dei bacini romagnoli e della montagna emiliana orientale; venti forti ...

La tempesta Eleanor punta sulla Francia : Allerta meteo anche a Parigi : Dopo la tempesta Carmen, la Francia si prepara all’arrivo di “Eleanor“: meteo France ha emesso l’allerta arancione per 21 dipartimenti transalpini, inclusa la regione di Parigi. La fase di maltempo intenso dovrebbe avere inizio alla mezzanotte e durare almeno fino alle 17 di domani. Nei giorni scorsi la tempesta Carmen aveva fatto registrare venti fino a 100 km/h, ha causato una vittima e lasciato almeno 65 mila utenze ...