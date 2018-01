Alleanza con Bonino | il Pd ci riprova

Frattini : "Sì all'Alleanza con Salvini. Io premier? Servo le istituzioni" : 'Gentiloni non si accodi a Merkel e Macron sulla riforma dell'Ue' "Per l'Europa si apre un anno che può essere di svolta. L'occasione è Brexit: mentre si avvia la procedura per l'uscita del Regno ...

Emma Bonino corre da sola. Salta l'Alleanza con il Pd : Emma Bonino corre da sola: +Europa ha ufficializzato la strada dell'autonomia rispetto al Pd. Una scelta obbligata, conseguente a quello che +Europa definisce un pasticcio tecnico-giuridico previsto ...

Bonino - salta l'Alleanza elettorale con il Pd : "La presentazione autonoma, senza alcuna forma di collegamento con altre liste, di +Europa con Emma Bonino oggi è una condizione che ci è imposta da un'interpretazione logicamente surreale e ...

Elezioni - Renzi attacca 'l innaturale Alleanza popolari-populisti'. Orlando chiede scelte condivise : La collocazione politica è il centrosinistra e la continuità con il governo Gentiloni: 'La lista si pone perciò a sostegno dell'area politica che ha supportato fino in fondo i governi di questa ...

Il Papa si avvicina alla Russia : ecco l'Alleanza con Putin : Papa Francesco e Vladimir Putin: un'inaspettata "allenza" diplomatica destinata a far parlare di sè. E gli uffici vaticani starebbero lavorando ininterrottamente al viaggio del pontefice in Russia. A Mosca, per la precisione. La regia dell'operazione è affidata al cardinale Pietro Parolin: il segretario di Stato della Santa Sede che ha riportato la Chiesa sulla scena delle relazioni internazionali. Secondo quanto ...

Silvio Berlusconi il moderato e Matteo Salvini il trumpista. Verso un'Alleanza difficile : Parola d'ordine "Salvini premier". Il leader della Lega non si nasconde, vuole arrivare a Palazzo Chigi e si rivolge nuovamente a Silvio Berlusconi: "Deve indicare prima del voto chi è il suo candidato premier. Se non ne ha uno, può fare il mio nome". In un'intervista a Libero, Matteo Salvini delinea il suo programma, fortemente ispirato a Donald Trump."Ho già studiato e ho tutto chiaro: ministri, programmi, chi mandare e ...

Matteo Renzi : 'Non è realistica un'Alleanza con Pietro Grasso' : 'Spero in un governo guidato da un premier Pd non per spirito di corpo ma perché lo considero un fatto positivo per l'Italia'. Matteo Renzi in una intervista a La Stampa diche che 'l'Italia è più ...

"Il Pd ha ceduto agli ambulanti contrari alla Bolkestein. Rompere l'Alleanza con i dem? Ma è solo un apparentamento..." : Un errore, e il Partito Democratico ne è responsabile. Il liberale Benedetto Della Vedova, leader con Emma Bonino e Riccardo Magi della lista europeista +Europa, prende le distanze dai dem sull'emendamento "salva ambulanti" a firma Pd inserito nella legge di Bilancio. La modifica approvata dalla Commissione Bilancio della Camera non trova d'accordo Della Vedova, che correrà in coalizione (salvo sorprese) col Pd alle prossime ...

Dai contadini agli chef : RFood racconta l'Alleanza del buon cibo : È questo uno degli slogan più potenti che prende vita durante le manifestazioni di Terra Madre , la rete delle comunità del cibo che da 160 Paesi del mondo si riunisce fisicamente ogni due anni a ...

Matteo Salvini non si fida di Silvio Berlusconi : 'Patto di fronte al notaio oppure salta l'Alleanza' : Dentro al centrodestra siamo al contratto prematrimoniale, come si usa tra le star di Hollywood, dove in genere le unioni durano poco. Matteo Salvini, che i sondaggi danno dietro all'alleato-rivale, ...

Salvini avverte Berlusconi : firma il programma o salta l'Alleanza : Un 'blitz' di sabato sera, per dare vita alla nuova squadra ad Ap e allontanare chi tra i centristi andrà a formare la quarta gamba del centrodestra. I 'lorenziniani' passano dalle parole ai fatti e ...

Salvini sfida Berlusconi 'Firmi programma o niente Alleanza. E se avrò più voti sarò premier' : Nelle ore successive, partecipando a un incontro della scuola di formazione politica del partito a Milano, ha anche spiegato come vuole fare campagna elettorale: 'Noi vogliamo fare il giro d'Italia ...

Salvini : Alleanza con Forza Italia solo se c'è un programma scritto : Lavoro, tasse e immigrazione. Sono queste le priorità da affrontare in Italia, dice il segretario del Carroccio a Lucia Annunziata

Ultimatum di Salvini a Berlusconi : 'Senza programma firmato salta l'Alleanza' : Ancora Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi. Il segretario della Lega lancia un nuovo Ultimatum al presidente di Forza Italia. A proposito del programma di governo da firmare con il Cav, il leader ...