Al Bano | Putin? È un grande

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) "Berlusconi mi aveva chiesto di candidarmi anni fa. Per le prossime elezioni non ho ricevuto chiamate. Fosse vero lo ringrazierei di aver pensato a me, di aver visto una potenzialità nella mia persona e nella mia storia. Ma mai entrerò in politica". Al, in una intervista al Corriere della Sera, parla della sua carriera e di politica. "Sono anni, dal 1985 ad essere precisi, che me lo chiedono (di candidarmi in politica, ndr). Ci hanno provato da tutto l’arco costituzionale e sottolineo tutto con piacere. Vado a ondate. Non perché sia un indeciso. Da quando le ideologie sono state sepolte ho scelto gli uomini, pensando a chi fosse il più giusto per aiutare questo Paese ad essere quello che merita di essere".Sulla situazione del nostro paese spiega: "Ormai vendiamo tutto. Dalla Perugina alla Fiat, qui non resta più nulla. Siamo ...