: Al Bano: “No alla politica. Putin è un grande: lo sostengo da tempi non sospetti” - silviabest77 : Al Bano: “No alla politica. Putin è un grande: lo sostengo da tempi non sospetti” - diegomartone : Al Bano: “No alla politica. Putin è un grande: lo sostengo da tempi non sospetti” - Cascavel47 : Al Bano: “No alla politica. Putin è un grande: lo sostengo da tempi non sospetti” - notiveri : #AlBanoCarrisi e #TotoCutugno voluti da #SilvioBerlusconi come candidati di Forza #Italia: Al Bano dice no all'ipot… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Mai in politca, mai una candidatura accettata ma un faro politico sì. Al, che appenderà il microfono al chiodo dal 1 gennaio, in una intervista al Corriere della Sera ribadisce la sua ammirazione per Vladimir: “Lodanon sospetti. È un. Ha un senso religioso della vita. Ha il pugno di ferro e non ci vedo nulla di male. Ormai lo usano molti, a partire da Trump ma anche da noi. Capisco che nei casi di mors tua vita mea ci voglia anche quello”. E sì che nellaMadre Russia la voce di questo 74enne sempreverde nella voce e nel fisico ha avuto un successo enorme. “Poco prima di Natale sono stato l’unico cantante straniero ad esibirmi ai 100 anni del Kgbpresenza di– racconta l’artista – Nei prossimi giorni ho dei concerti a Berlino con Romina. Il 2 febbraio sarò in Cina per una manifestazione sulla Nuova ...