Aeronautica | donna in pericolo di vita trasportata d’urgenza da Panarea a Messina

: Un elicottero dell’aeronautica per trasportare donna in fin di vita da Panarea a Messina - MondoPalermo : Un elicottero dell’aeronautica per trasportare donna in fin di vita da Panarea a Messina - blogsicilia : Un elicottero dell'aeronautica per trasportare donna in fin di vita da Panarea a Messina - -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Unain imminentediè statanella notte dall’isola dicon un elicottero dell’militare: a causa delle condizioni meteo avverse e del forte mare in burrasca, l’elicottero militare è risultato l’unico assetto in grado di effettuare il trasporto d’urgenza in sicurezza. Su richiesta della Prefettura di, è decollato dall’aeroporto Trapani un elicottero HH-139 dell’82° Centro SAR per prelevare sull’isola diuna 79enne in imminentedie bisognosa di urgenti cure specialistiche. L’elicottero militare, giunto sull’isola di, ha caricato laa bordo per poi dirigersi presso il Policlinico di, dove la paziente è stata affidata al personale sanitario della struttura ospedaliera. L'articoloindi...