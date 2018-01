Adoc | 6 euro l’anno per i sacchetti bio | il 65% dei consumatori è favorevole

Sacchetti bio - Adoc : aggravio di spesa medio tra 18 e 24 euro l’anno : Da oggi 1° gennaio è obbligatorio usare Sacchetti biodegradabili e compostabili per l’acquisto dei prodotti alimentari sfusi, ad un costo indicativo di circa 3-4 centesimi di euro l’uno: lo spiega in una nota L’Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori (Adoc) del Molise. Anche i Sacchetti per ortofrutta dovranno essere biodegradabili e compostabili, in base a quanto previsto decreto legge Mezzogiorno, ...