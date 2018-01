Addio a Imposimato | il giudice rosso ammaliato e poi deluso dai grillini

Addio al giudice Ferdinando Imposimato : in prima linea contro la Buona Scuola di Renzi : E’ morto questa mattina a Roma, al Policlinico Gemelli dov’era ricoverato, il giudice Ferdinando Imposimato : era stato ricoverato lo scorso 31 dicembre a seguito di un malore. Il senatore aveva 82 anni ed era originario della provincia di Caserta (era nato a Maddaloni il 9 aprile 1936). Ex magistrato, politico, avvocato e presidente onorario aggiunto della Suprema Corte di […] L'articolo Addio al giudice Ferdinando Imposimato : ...

Addio a Imposimato - grande magistrato e guida sicura : di MoVimento 5 Stelle E' morto Ferdinando Imposimato. Con lui non sparisce soltanto un magistrato integerrimo e un grande giurista. Ma va via anche una persona splendida, di grande umanità e sensibilità. Per tutto il M5S sono momenti di enorme dolore, perché Imposimato ha rappresentato una luce vivida, una guida sicura sul percorso che abbiamo da anni intrapreso nella lotta alla corruzione, al malaffare e alle mafie. Esprimiamo il nostro ...