: Accordo Radicali-Pd, operazione complicata - TgLa7 : Accordo Radicali-Pd, operazione complicata - bencivenga55 : RT @emmabonino: Nessun accordo col #PD perché per avvio raccolta firme @Piu_Europa dovrebbe scrivere oggi nomi precisi (e non modificabili)… - MarcoUdc : RT @emmabonino: Nessun accordo col #PD perché per avvio raccolta firme @Piu_Europa dovrebbe scrivere oggi nomi precisi (e non modificabili)… - RLP_CALABRIA : RT @PoliticRetwitt: Il #centrosinistra si interroga sul ruolo di Emma #Bonino corteggiata dal #Pd di #Renzi e dai socialisti di #Nencini .… - RLP_CAMPANIA : RT @PoliticRetwitt: Il #centrosinistra si interroga sul ruolo di Emma #Bonino corteggiata dal #Pd di #Renzi e dai socialisti di #Nencini .… -

Leggi la notizia su tg.la7

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) Nel Centrosinistra il Pd ripete di volere l'con + Europa, la lista di Emma Bonino in difficoltà per la vicenda della raccolta delle firme necessarie per presentarsi alle elezioni. La partita ...