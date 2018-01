Abusa della cugina nella notte di Natale | arresto nel Napoletano

Abusa della cugina al ritorno dalla discoteca : arrestato un 25 enne nel Napoletano : Abusa della cugina al ritorno dalla discoteca. I fatti si sono verificati nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, quando una 22enne di Marano è reduce da una serata in una discoteca di Pozzuoli ...

Abusa della figlia di 5 anni - colto in flagrante e arrestato. Ci sono anche alcuni video con la piccola : Ad accorgersi che qualcosa non andava sarebbe stata la mamma. E a rivelare che quel "qualcosa" erano i ripetuti abusi dell'ex marito sulla loro figlia di cinque anni ci hanno pensato le indagini dei ...

Grosseto - Abusa della figlia di 5 anni : arrestato. A denunciarlo la moglie : Un uomo di 40 anni è stato arrestato, in provincia di Grosseto, in flagranza per abusi sessuali sulla figlia di cinque anni. L’indagine che ha portato al suo arresto è iniziata grazie alla denuncia della moglie, madre della bambina. I carabinieri avevano sistemato nella casa dell’uomo, separato, delle telecamere nascoste per filmare gli abusi che avvenivano quando ospitava la figlia. Quando gli investigatori hanno visto i video – in ...

Abusa della figlia di 5 anni - arrestato : GROSSETO, 15 DIC - Un uomo di 40 anni è stato arrestato nella zona sud della provincia di Grosseto dove vive in flagranza per abusi sessuali sulla figlia di cinque anni. La notizia è riportata oggi ...

Grosseto - Abusa della figlia di 5 anni - arrestato. Lo ha denunciato la moglie : ROMA Grosseto, abusa della figlia di 5 anni, arrestato. Lo ha denunciato la moglie. Un uomo di 40 anni è stato arrestato nella zona sud della provincia di Grosseto dove vive in flagranza per abusi ...

AbusaTO DA UN CANTANTE FAMOSO/ Video - molestie sessuali su 16enne : il rischio della ‘sindrome John Lennon’ : Abusi sessuali da un CANTANTE italiano: la denuncia di un ragazzo ai microfoni di Veronica Ruggeri, de Le Iene Show. Le ultime notizie sullo scandalo che travolge il mondo della musica(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 13:55:00 GMT)

'L'immobilismo della diocesi di Melbourne ebbe conseguenze catastrofiche per i ragazzi Abusati' : Anche per questo il cardinale, Prefetto vaticano dell'Economia, rimane ancora "in congedo prolungato", e non parteciperà neppure al cosiddetto C9 (il Consiglio della Corona dei cardinali scelti da ...

"L'immobilismo della diocesi di Melbourne ebbe conseguenze catastrofiche per i ragazzi Abusati" : La "inazione" della diocesi di Melbourne in Australia, guidata dall'arcivescovo Thomas Francis Litte, di cui l'attuale cardinale George Pell era vescovo ausiliario, ha avuto conseguenze umane "catastrofiche" per i ragazzi abusati. Lo scrive la Royal Commission australiana sulla risposta della Chiesa cattolica e di altre entità istituzionali al fenomeno della pedofilia in un rapporto pubblicato oggi.Il documento afferma che la Chiesa era ...

Abusa della figlia di 13 mesi fino ad ucciderla - è ancora a piede libero : ROMA Nel 2012 ha violentato brutalmente la figlia Poppi di soli 13 mesi ma a causa di un'indagine pasticciata della polizia britannica, Paul Worthington, per insufficienza di prove è ancora a piede ...

Reggio Emilia - padre orco Abusa della vicina 11enne e tenta di violentare anche la figlia : Reggio Emilia, padre orco abusa della vicina 11enne e tenta di violentare anche la figlia L’uomo fermato dalla mamma della prima vittima che solo così ha scoperto che pochi giorni prima anche sua figlia era stata vittima delle stesse attenzioni morbose del 54enne.Continua a leggere L’uomo fermato dalla mamma della prima vittima che solo così […] L'articolo Reggio Emilia, padre orco abusa della vicina 11enne e tenta di ...

Siracusa - 8 anni al nonno orco : Abusava della nipote : I giudici della Corte di Appello di Catania hanno condannato ad 8 anni di reclusione un pensionato di 77 anni di Siracusa accusato di violenza sessuale ai danni della propria nipote. I fatti risalgono ...

Tonya - la biografia oltre lo scandalo. La storia della pattinatrice Abusata - riscattata dal cinema : ... Tonya che è se stessa solo quando piroetta incredibilmente sul ghiaccio cercando l'approvazione di tutti mentre intorno sembra avere un mondo contro: la madre, il marito, i giudici che non le danno ...

Savona - Abusa della figlia quattordicenne : arrestato : E' accusato di aver abusato della figlia quattordicenne. Per questo motivo, un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Vive nel savonese e non è ...

Condanna per il marito che Abusa della moglie mentre dorme : Viene perpetrata violenza sessuale dal marito che abusa della moglie non consenziente mentre dorme. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una sentenza del 20 ottobre scorso (n. 48335/2017). In questo caso, la pronuncia ha riguardato infatti il compimento di rapporti non consenzienti da parte del marito nei confronti della moglie. Il reato implica una condotta consequenziale ad un rifiuto espresso o implicito della moglie relativamente al ...